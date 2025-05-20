О чем Зеленский просил Трампа перед звонком Путину, выяснили СМИ

Президент США Дональд Трамп перед звонком главе РФ Владимиру Путину поговорил с украинским лидером, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Свежая публикация по теме: Трамп заявил, что без прогресса по Украине США уступят свою роль Европе

Как пишет газета, ссылаясь на американских чиновников, Трамп и Зеленский коротко поговорили перед звонком Путину, чтобы скоординировать свою дипломатическую стратегию.

При этом, по данным издания, украинский лидер попросил Трампа настоять на том, чтобы Путин согласился на 30-дневное прекращение огня.

После разговора Трампа и Путина американский лидер вновь позвонил Зеленскому. О чем они говорили, издание не уточняет, однако ранее сам Трамп заявлял, что проинформировал главу Украину о готовности РФ к переговорам.

Несмотря на эти заявления, позже Зеленский в соцсетях призвал Белый дом ужесточить санкции в отношении России и продолжить участие в дипломатическом процессе.

"Для всех нас крайне важно, чтобы США не дистанцировались от переговоров и стремления к миру, потому что единственный, кто от этого выигрывает, — это Путин", — заявил Зеленский.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Как писали СМИ, перед звонком вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что, по его мнению, во время телефонного разговора Трамп спросит Путина, серьезно ли он настроен на мир с Украиной.

Позже сам Путин сообщил, что разговор длился два часа. Он назвал беседу откровенной, содержательной и весьма полезной и выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

Тогда же Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. Сторонам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

На заявление Путина о меморандуме уже отреагировал Зеленский. Он заявил, что Украина пока не получала никаких предложений от России. При этом Зеленский вновь заявил, что Украина не будет уступать свои территории.

Позже о разговоре высказался и глава США. Трамп в соцсетях написал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны. Глава США добавил, что проинформировал об этом президента Украины, председателя Европейской комиссии и других европейских лидеров.