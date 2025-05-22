Действительно ли Трамп заключил в Персидском заливе сделок на 2 триллиона долларов?

На прошлой неделе, вернувшись в Вашингтон из поездки по странам Персидского залива, президент Дональд Трамп объявил журналистам: «Это были грандиозные четыре дня, просто исторические четыре дня».

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Это перевод материала корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Посещая Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), он в свойственной ему манере отмечал, что «столько рабочих мест и столько денег для наших стран — такого не было еще никогда».

Президент также заявил, что в ходе поездки ему удалось заключить ряд торговых сделок, в результате которых США получат в общей сложности более 2 трлн долларов.

Так ли это на самом деле? Сходятся ли цифры?

Организация поездки была поистине фееричной: каждая из трех стран Персидского залива приложила максимум усилий, чтобы произвести на Трампа впечатление.

В итоге в программе визита были запланированы не только роскошные приветственные концерты, но и сопровождение президентского борта почетным эскортом истребителей, и громогласный салют в честь высокого гостя — залпом из 21 орудия, и целый автопарк кибергрузовиков от Tesla, а также королевские верблюды, чистокровные арабские скакуны, танцы с саблями и прочая экзотика.

ОАЭ также сделали Трампа кавалером ордена Заида — высшей награды страны, вручаемой исключительно главам особо дружественных иностранных государств.

Оптика визита была поразительной: продвигая собственные экономические интересы, богатейшие нефтедобывающие страны Ближнего Востока нарочито щеголяли роскошью, чтобы как можно более наглядно показать: за укрепления связей с США тут готовы заплатить очень немало.

Еще до вылета на Ближний Восток президент Трамп, гордо именующий себя «верховным главнокомандующим сделок», недвусмысленно дал понять: основная цель поездки — привлечение миллиардов долларов инвестиций. И эта цель, на первый взгляд, успешно достигнута.

В Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бин Салман подтвердил обещание страны вложить в совместное американо-саудовское партнерство 600 млрд долларов.

В эту сумму включен самый широкий спектр договоренностей: и поставки оружия, и разработки в области искусственного интеллекта (ИИ), а также инициативы в сфере здравоохранения, инфраструктурные проекты, научное сотрудничество и т. п.

Особое внимание привлек договор о поставке вооружений — на общую сумму 142 млрд долларов, — который в Белом доме назвали крупнейшей в истории сделкой по продаже оружия.

Впрочем, в реальности этих цифр есть некоторые сомнения.

В ходе своего первого президентского срока (2017–2021 гг.) Трамп заявлял, что товарооборот между США и Саудовской Аравией составил 450 млрд долларов.

Однако по данным, собранным Институтом арабских государств Персидского залива, в реальности торговые и инвестиционные потоки между двумя странами с 2017 по 2020 гг. не дотянули и до $300 млрд.

Автор доклада — Тим Каллен, в прошлом глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Саудовской Аравии, а ныне приглашенный научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива.

«В реальности об этих сделках можно будет говорить только тогда, когда мы их увидим», — уверен он.

Би-би-си обратилась за комментариями и в Белый дом.

В Катаре Трамп заявил об «экономическом обмене» на сумму не менее 1,2 трлн долларов. Однако в опубликованном Белым домом по итогам поездки фактологическом бюллетене сумма всех перечисленных между двумя странами сделок не дотягивает и до $250 млрд.

Одним из подтвержденных катарских соглашений стала покупка авиакомпанией Qatar Airways у терпящей бедствие американской авиастроительной корпорации Boeing сразу двух сотен пассажирских самолетов — на $96 млрд.

Белый дом заявил, что на время выполнения восьмилетнего контракта эта договоренность дополнительно создаст в США еще 154 тыс. рабочих мест.

ОАЭ тем временем подписали соглашение о строительстве крупнейшего за пределами США кампуса искусственного интеллекта, для чего, как сообщается, начиная со следующего года они получат доступ к 500 тыс. новейших микрочипов от американского гиганта Nvidia.

Этот проект вписывается в более широкое обязательство ОАЭ инвестировать в США за ближайшие 10 лет в общей сложности $1,4 тлрн.

Помимо характерной для Трампа проблемы с выполнением обещанного, еще одним потенциальным препятствием для реализации этих цифр являются цены на нефть.

В апреле цены в нефтяной отрасли упали до четырехлетнего минимума — на фоне растущих опасений, что введенные Трампом тарифы могут затормозить глобальный экономический рост. Способствовал падению и тот факт, что страны ОПЕК объявили о своих планах нарастить добычу.

Начавшееся с Нового года падение мировых цен на нефть привело к дальнейшему ухудшению уже и до того непростого финансового положения в Саудовской Аравии. Чтобы выполнять принятые на себя амбициозные обязательства по развитию, страна теперь вынуждена либо наращивать госдолг, либо урезать расходы.

В прошлом месяце МВФ снизил прогноз экономического роста Саудовской Аравии на 2025 год с 3,3% до 3%.

«В условиях нынешних цен на нефть найти такие деньги [объявленные Трампом 600 млрд долларов] Саудовской Аравии будет очень непросто», — добавляет профессор Каллен.

Другие аналитики отмечают, что многие подписанные в ходе поездки соглашения были ни к чему не обязывающими меморандумами о взаимопонимании — а это далеко не то же самое, что формальные договоры, поскольку реальными сделками оборачиваются отнюдь не всегда. А ряд сделок, включенных в итоговое соглашение как новые, уже анонсировались ранее, еще до поездки.

Например, саудовская нефтяная компания Aramco объявила о подписании 34 соглашений с американскими компаниями на общую сумму до $90 млрд. Однако большинство из этих договоренностей — как раз меморандумы о взаимопонимании, в которых никаких конкретных денежных обязательств сторон не прописано.

А в числе новых сделок было объявлено соглашение о закупке у американской компании NextDecade 1,2 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно в течение 20 лет — хотя об этом контракте впервые объявили еще несколько месяцев назад.

И все же масштабные инвестиции знаменуют собой продолжение сдвига в отношениях между США и странами Персидского залива: от формата «нефть в обмен на безопасность» — к более тесному экономическому партнерству, основанному на двусторонних инвестициях.

Преподаватель Кувейтского университета и младший научный сотрудник лондонского аналитического центра «Чатэм-хаус» Бадер Аль-Саиф отмечает, что заключенные сделки свидетельствуют о том, что США и страны Персидского залива «вместе планируют будущее, а это существенное изменение в их отношениях».

Он добавляет, что ключевую роль в этом партнерстве сыграли сделки с ОАЭ и Саудовской Аравией по поводу совместных разработок в области ИИ, поскольку «это ясно показывает, что там пытаются понять, как выстроить новый глобальный порядок и найти новый способ вести дела друг с другом».

Такой акцент на ИИ подчеркивает растущее стратегическое значение этой технологии и для американской дипломатии. В поездке Трампа сопровождали Сэм Алтман, руководитель OpenAI, Дженсен Хуанг из Nvidia и Илон Маск, владеющий компанией Grok AI.

Накануне визита Белый дом отменил введенные администрацией Байдена жесткие ограничения на экспорт передовых американских полупроводников, необходимых для лучшей работы систем искусственного интеллекта. Таким образом, пока у одних стран был широкий доступ к высокотехнологичным чипам, другим в этом было отказано.

Остальные примерно 120 стран, включая и государства Персидского залива, оказались где-то между этими двумя точками, так что для них установили жесткие ограничения на количество полупроводников, которые можно было импортировать из США. Это решение не обрадовало страны вроде Саудовской Аравии, которые готовятся к отказу от ископаемого топлива и торопятся разнообразить свою нефтяную экономику за счет новых технологий.

И Саудовская Аравия, и ОАЭ спешат построить масштабные центры обработки данных с искусственным интеллектом, а столица ОАЭ Абу-Даби стремится стать мировым центром искусственного интеллекта.

ОАЭ прилагают заметные усилия, чтобы успокоить Вашингтон: углубляют партнерство с американскими технологическими фирмами, ограничивают связи с компаниями из Китая и более тесно взаимодействуют с американцами в сфере национальной безопасности.

По словам Аль-Саифа, ОАЭ «в вопросах искусственного интеллекта делают ставку на американцев»: «Мы видели, что технологический поворот 1990-х годов в конечном итоге все равно начался с США».

В оценках визита Трампа как полного триумфа сошлись обе стороны. Для стран Персидского залива, и особенно Саудовской Аравии, это означает восстановление пошатнувшегося при Байдене партнерства и подчеркивает стремление Эр-Рияда выступать на мировой арене в качестве геополитического тяжеловеса.

Для Трампа же, заявляющего о «триллионах» новых инвестиций, это весьма своевременный толчок к развитию — введенные им тарифы подкосили мировую торговлю, а в самих США привели к первому за три года квартальному падению объемов производства.

Сделки, заключенные в Персидском заливе, будут преподноситься в качестве доказательства состоятельности и даже эффективности экономической программы Трампа.

В конце поездки американский президент выразил опасение, что его преемник в Белом доме — кем бы тот ни оказался — может попробовать присвоить заслуги по заключению сделок себе.

«А я буду сидеть дома — или кто его знает, где я буду — и тогда скажу: „Это сделал я"», — сказал он.

«Кто-то присвоит их себе», — повторил президент, оглядывая журналистов.

А показав на себя, добавил: «Тогда вы — пресса — помните: сделал это — вот этот парень».

Самир Хашми

Бизнес-обозреватель Би-би-си, Джидда