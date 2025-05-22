"Вам следует убраться отсюда": Трамп нагрубил журналисту за вопрос о самолете от Катара

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете нагрубил журналисту, задавшему вопросу о самолете, подаренном Катаром, передает NUR.KZ со ссылкой на Deadline.

Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции Трампа и президента ЮАР Сирила Рамафоса.

Как пишет издание, корреспондент NBC News в Белом доме Питер Александер спросил главу государства о подаренном самолете, чем привел Трампа в ярость.

"Знаете, я думаю, вам следует убраться отсюда. Какое отношение это имеет к катарскому самолету? Они передают самолет ВВС США, ясно? И это здорово. Мы говорим о многих других вещах, а NBC пытается увести нас от темы", - заявил Трамп.

Александера президент США назвал ужасным репортером.

"Во-первых, у тебя нет того, что нужно, чтобы быть репортером. Ты недостаточно умен, поскольку перешел к теме самолета, который был передан ВВС США", - добавил глава государства.

Затем Трамп заявил, что Катар выделил 5,1 трлн долларов инвестиций в дополнение к самолету.

"Вам следует вернуться в свою студию на NBC, потому что Брайан Робертс и люди, которые там управляют, должны быть проверены. Они так ужасно управляют этой сетью. И вы позор. Больше никаких вопросов с вашей стороны", - заключил Трамп.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара суперроскошный реактивный самолет Boeing 747-8 за 400 млн долларов, которые называют "летающим дворцом".

Сообщалось, что юристы Белого дома и Министерства юстиции пришли к выводу, что Минобороны США может принять такой дорогой подарок, не нарушая при этом законы о борьбе со взяточничеством или запрет Конституции (пункт о вознаграждениях) на принятие подарков любым должностным лицом правительства США "от любого короля, принца или иностранного государства". К такому же выводу пришли и генпрокурор США и главный юрист Трампа.

Позже Трамп отреагировал на эти новости, подтвердив, что Катар планирует подарить Пентагону самолет.

"Это подарок от страны, Катара, которую мы успешно защищали много лет. Он будет использоваться нашим правительством в качестве временного Air Force One, пока не прибудут наши новые Boeing, которые сильно запаздывают с поставкой", - сообщил Трамп.

Добавим, что на прошлой неделе Трамп прибыл с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию и заключил с этим королевством крупнейшую в истории сделку. Визит Трампа в Саудовскую Аравию продлится с 13 по 16 мая. После этого президент США планирует посетить Катар и Объединенные Арабские Эмираты.