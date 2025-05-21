Глава МИД России отверг идею временного перемирия с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в процессе урегулирования с Украиной больше не будет временного перемирия. По его словам, "Россия не даст себя обмануть".

Как сообщает РИА Новости, Лавров заявил, что "Россия не даст себя обмануть" тем, кто предлагает "сначала объявить прекращение огня на Украине", а потом перейти к урегулированию конфликта.

"Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - сказал он.

По данным ТАСС, Лавров напомнил ситуацию с российско-украинскими переговорами в Стамбуле в 2022 году, когда стороны "парафировали принципы урегулирования, предложенные украинской делегацией".

"И макроны, стармеры, фон дер ляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям и нарастить количество санкций, - это просто их выдает с головой", - подчеркнул глава российского ведомства.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. До этого Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на переговорах в Турции.

В итоге ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

После переговоров главы делегаций России и Украины сделали свои заявления.