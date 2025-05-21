На вопрос о казахстанцах среди пленных в Украине ответили в МИД

В кулуарах мажилиса замглаву казахстанского МИД спросили, владеет ли ведомство информацией о находящихся в плену в Украине казахстанцах, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас нет официальной информации. То, что мы все видим в различных источниках и каналах, это одно, а то, что мы получаем от украинской стороны и от другой стороны - например, как я объяснял, если это будет официальная информация, которая поступит в виде ноты по дипломатическим каналам, тогда мы, естественно, будем принимать меры, отправлять это в наши правоохранительные органы и так далее.

Но у нас никакой официальной информации, и не было оттуда. То есть все то, что мы читаем в соцсетях - это не есть официальная информация. Поэтому я ничего не могу вам сейчас сказать", - прокомментировал замглавы МИД Акан Рахметуллин.

Он добавил, что в казахстанский МИД также не было обращений по этому поводу от граждан.

Стоит отметить, что в Казахстане было вынесено несколько приговоров за участие в военных действиях на территории Украины. Например, в Караганде суд вынес приговор казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер". Мужчину осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

В январе этого года житель Жезказгана получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что принимал участие в военных действиях в Украине.

А в конце апреля 2023 года сообщалось о другом казахстанце, который учился в университете в Томске и вступил в ЧВК "Вагнер".

Первоначально распространялась информация, что его якобы похитили в России, чтобы отправить на войну в Украину. Но позже в МИД РК сообщили, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно подписал контракт с ЧВК.

Позже это прокомментировал представитель МИД.

"Гражданин РК вступил в ряды ЧВК "Вагнер" по собственному желанию. Естественно, мне хотелось бы предупредить, что все граждане, которые намерены или думают пойти вступить в ряды, - им грозит от 5 до 9 лет тюрьмы", - заявил Айбек Смадияров.

Кроме того, сообщалось, что вступивший в ряды ЧВК "Вагнер" казахстанец был не годен для службы в Казахстане.