Лев XIV официально вступил в должность Папы Римского

В Ватикане состоялась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV, с этого момента он официально вступил в должность понтифика, передает NUR.KZ.

В Ватикане прошла церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. Ранее мы писали, что в Ватикане собрались тысячи людей, чтобы поприветствовать нового понтифика. Верующие по всей планете могли посмотреть церемонию в прямом эфире.

Во время инаугурационной мессы ему вручили символы папской власти, в том числе уникальный перстень, также известный как кольцо рыбака. Ранее в пресс-службе Ватикана отмечали, что ювелиры создают его для каждого понтифика отдельно. Кроме того, Папе Римскому торжественно вручили паллий - ленту из овечьей шерсти с вышитыми крестами.

Перед началом церемонии интронизации новый понтифик объехал на белом открытом автомобиле площадь, поприветствовав многотысячную толпу верующих.

Ранее стало известно, что новым папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов. Стоит отметить, что избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Добавим, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского