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"Самые масштабные в истории" санкции готовит Евросоюз против России

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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Европейский Союз готовит 17-й и 18-й пакенты санкций против России - масштабные ограничительные меры в рамках четырех санкционных режимов, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Европейский Союз готовит "самое масштабное в истории" одновременное применение нескольких режимов санкций против России, о котором будет объявлено 20 мая на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщила высокопоставленная чиновница Евросоюза на брифинге в Брюсселе в пятницу, 16 мая.

Министры иностранных дел утвердят ограничительные меры в отношении РФ в рамках четырех санкционных режимов: за войну в Украине, за нарушения прав человека, за гибридную войну и за применение химического оружия.

Всего будет принято более 130 отдельных санкций, в том числе против российского военно-промышленного комплекса, "теневого флота" и его пособников, поставщиков России санкционных товаров из третьих стран, а также распространителей пропаганды и дезинформации.

Четыре режима санкций

В рамках 17-го пакета санкций за российскую агрессию в Украине в санкционные списки будут внесены 75 новых юридических и физических лиц, а также 200 судов "теневого флота". Таким образом число лиц в этом санкционном списке ЕС превысит 2500, а судов - 300, сообщила чиновница.

В рамках санкционного режима ЕС за гибридную деятельность будут введены секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 физических и юридических лиц в РФ.

В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушения прав человека в санкционные списки будут внесены еще 28 физических и юридических лиц из России.

Кроме того, чиновница ЕС сообщила о планируемом применении против России санкций за использование химического оружия. По ее словам, речь идет о химических средствах подавления массовых беспорядков, которые употребляются российской стороной в качестве средства ведения войны в Украине.

18-й пакет санкций

В этот же день, 16 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз уже готовит новые масштабные санкции в отношении России. Эти меры еще не одобрены Советом ЕС и их обсуждение только планируется, поэтому подробности о сроках и объеме новых санкций пока не известны.

По словам фон дер Ляйен, выступившей в Тиране на саммите Европейского политического сообщества, новый пакет санкций будет включать ограничительные меры в отношении газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", дополнение черного списка судов российского "теневого флота" новыми наименованиями, снижение потолка цен на нефть, а также дополнительные санкции в отношении финансового сектора РФ.

"Мы должны усиливать давление на президента Путина до тех пор, пока он не будет готов к миру", - заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее 12 мая представитель правительства Германии заявил, что Россия должна пойти на перемирие с Украиной до конца дня, иначе будут подготовлены новые санкции.

"Время пошло, у нас осталось 12 часов до конца дня", - цитировали его слова СМИ.

Ведущие европейские государства считают, что сейчас ответственность за продвижение к миру в Украине лежит на России.

Напомним также по теме санкций: ЕС 24 февраля, в третью годовщину начала войны на Украине, утвердил 16-й пакет санкций против России.

До этого в начале года сообщалось, что США ввели против российского нефтяного сектора новые санкции, которые стали самыми жесткими за последние годы. В том числе они призваны нарушить работу так называемого "теневого флота", который Россия использует для поставок нефти в различные страны мира.

Добавим, как следует из справочной информации на сайте Евросоюза, ЕС ввел санкции против России после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года, а также в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что они дополняют меры, введенные против России с 2014 года в связи с аннексией Крыма и невыполнением Минских соглашений. Ограничения включают в себя индивидуальные, экономические санкции и визовые меры. К слову, первый пакет был введен 23 февраля 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245887-samye-masshtabnye-v-istorii-sankcii-gotovit-evrosoyuz-protiv-rossii/