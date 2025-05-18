Папа Римский Лев XIV на белом открытом автомобиле прибыл на церемонию интронизации в Ватикане

В Ватикане сегодня пройдет церемония интронизации нового Папы Римского Льва XIV, который уже поприветствовал верующих на площади Святого Петра, передает NUR.KZ.

В Ватикане все готово к церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV. На данный момент Папа Римский уже прибыл на площадь Святого Петра. Сама церемония начнется в 13 часов по времени Астаны.

Перед началом церемонии интронизации он объехал на белом открытом автомобиле площадь, поприветствовав многотысячную толпу верующих.

Ранее стало известно, что новым папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов. Стоит отметить, что избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Добавим, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.