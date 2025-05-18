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Онлайн-трансляция интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане

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Папа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV. Фото: David Ramos/Getty Images

В Ватикане началась официальная церемония интронизации нового Папы Римского Льва XIV, за событием на площади Святого Петра наблюдают тысячи жителей.

В Ватикане состоялась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV, которую транслировали в прямом эфире. Перед началом церемонии интронизации новый понтифик объехал на белом открытом автомобиле площадь, поприветствовав многотысячную толпу верующих.

Ранее стало известно, что новым папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов. Стоит отметить, что избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Добавим, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246133-onlayn-translyaciya-intronizacii-papy-rimskogo-lva-xiv-v-vatikane/