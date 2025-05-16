Новый Папа Римский предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Ватикане

Папа Римский Лев XIV, вступивший недавно на папский престол, планирует предложить Ватикан как место для мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщает Politico.

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Издание пишет, что саммит в Стамбуле не смог объединить главных участников конфликта.

"Все это трагично, потому что мы надеялись, что это будет, может быть, медленный процесс, но с мирным решением конфликта, а вместо этого мы вернулись к началу", - заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.

Он подчеркнул, что Папа Римский предлагает Ватикан для прямой встречи между двумя сторонами.

Издание подчеркивает, что Лев XIV заявлял, что работа по установлению мира в Украине будет одним из главных приоритетов его понтификата.

"Святой Престол всегда готов помочь свести врагов лицом к лицу... Давайте встретимся, давайте поговорим, давайте договоримся", - цитирует издание недавние слова понтифика.

Отметим, сегодня в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и Украины.

Ранее Владимир Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня. Вместо этого глава РФ предложил обсудить и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле.

После президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

СМИ писали, что Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Однако позже стало известно, что ни одну из делегаций не возглавит глава государства - Путин назначил главой делегации РФ Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил пессимизм в преддверии переговоров Украины и России в Турции.