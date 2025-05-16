Рубио назвал "единственный шанс" для урегулирования ситуации в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио выразил пессимизм в преддверии переговоров Украины и России в Турции, которые запланированы на пятницу, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

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Как сообщает телеканал, мирные переговоры, которые должны были состояться в четверг, были сорваны после того, как российская и украинская делегации, включая президента Украины Владимира Зеленского, приземлились в разных городах Турции, поскольку пришло подтверждение того, что не только Путин, но и высокопоставленные представители Кремля не будут участвовать в обсуждениях.

В конечном итоге встречу перенесли на пятницу.

"Честно говоря, на данный момент, я думаю, совершенно ясно, что единственный способ добиться прорыва здесь — это договориться между президентом Трампом и президентом Путиным. Потребуется такой уровень взаимодействия, чтобы добиться прорыва в этом вопросе.

Я не думаю, что до этого момента произойдет что-то продуктивное… пока они не начнут очень откровенный и прямой разговор, на который, я знаю, президент Трамп готов", — заявил Рубио.

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня. Вместо этого глава РФ предложил обсудить и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

СМИ писали, что Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Позже Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как Россия раскроет состав своей делегации. Но вчера стало известно, что Путин не будет принимать участия в прямых переговорах.