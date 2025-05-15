Зеленский отверг отказ от Крыма ради мира с Россией и назвал главную цель переговоров в Стамбуле

Президент Украины после переговоров с главой Турции провел пресс-конференцию в посольстве Украины в Анкаре. Владимир Зеленский обозначил основной вопрос и сроки переговоров России и Украины, передает NUR.KZ.

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15 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встречу Зеленский прилетел в день переговоров между Россией и Украиной, которые должны пройти в Стамбуле. По информации РБК, после встречи Зеленский дал пресс-конференцию, где сообщил, что украинская делегация во главе с Умеровым пробудет в Стамбуле два дня.

"Из уважения к президенту Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту Эрдогану, все же желая продемонстрировать, попробовать достичь хотя бы <…> первых шагов по деэскалации, первых шагов к окончанию войны, а именно — прекращения огня, я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всю", - сказал Зеленский.

Глава Украины также обозначил, что с их стороны главным вопросом для обсуждения на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня.

"Мандат у у членов делегации будет, прекращение огня — вопрос номер один", — сказал украинский президент.

При этом точный день переговоров России и Украины пока неизвестен, пишет "РИА Новости". Они могут пройти вечером 15 мая или 16 мая, заявил Зеленский.

"Встреча может быть сегодня вечером, а может быть завтра. Мы со своей стороны все сделали", — сказал он.

Зеленский также отверг отказ от Крыма ради мира с Россией.

"Мы не признаем временно оккупированные территории российскими", — заявил он.

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня. Вместо этого глава РФ предложил обсудить и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Вчера Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как Россия раскроет состав своей делегации. Но сегодня стало известно, что Путин не будет принимать участия в прямых переговорах.