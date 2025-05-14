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В Пентагоне заявили о возможном прямом конфликте России и США при эскалации в Украине

Опубликовано:

Здание Пентагона
Пентагон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Северного командования ВС США генерал Гийо считает, что есть несколько путей, по которым конфликт в Украине может привести к прямому столкновению США и РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Об этом, как пишет издание, говорится в заявлении главы Северного командования Вооруженных сил США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерала Грегори Гийо, подготовленного к слушанию в сенатском комитете по вооруженным силам.

В документе говорится о возрастающей вероятности прямого конфликта США с одним из главных их соперников — России, Ирана, Китая и Северной Кореи.

"В то время как КНР, Россия, Северная Корея и Иран стремятся избежать вооруженного конфликта с Соединенными Штатами, их восприятие упадка Запада способствует растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчетов в условиях кризиса", — считает Гийо.

В частности, утверждает он, в условиях продолжения боев в Украине "остается несколько вероятных путей", по которым этот конфликт может перерасти в прямое противостояние России с США. 

Генерал в выступлении отмечает развитие военного сотрудничества Москвы с Пекином и Пхеньяном, в том числе участие северокорейских военных в боях в Курской области и российско-китайские учения в Арктике.

Издание отмечает, что в Москве неоднократно отвергали заявления об угрозе нападения России на западные страны. Президент Владимир Путин называл такие высказывания "чушью".

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня.

Вместо этого глава РФ предложил обсудить в том числе и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

На слова Путина уже отреагировал Дональд Трамп. Он предрек обеим странам "большую неделю".

Между тем Зеленский, отвечая на предложение, заявил, что Украина готова к переговорам. А позже он заявил, что ждет личной встречи с Путиным в Турции.

Кроме того, СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244690-v-pentagone-zayavili-o-vozmozhnom-pryamom-konflikte-rossii-i-ssha-pri-eskalacii-v-ukraine/