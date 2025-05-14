Макрон заявил, что Франция больше не сможет поставлять оружие Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 признался, что у Франции больше нет возможности поставлять оружие Украине. Однако она продолжит инвестировать в украинскую армию.

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Перевод интервью приводит РИА Новости.

Как сообщил Макрон, Франция уже отдала все оружие, что могла. Продолжить поставки означало бы лишить вооружения свою армию, а пойти на такой шаг французский лидер не может.

"Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство", - сказал Макрон в ответ на замечание журналиста о том, что многие критикуют Францию за недостаточную помощь Украине.

Французский президент отметил, что поставляемые Киеву французские гаубицы Caesar показали высокую эффективность на поле боя, и Франция отдала Украине даже те из них, которые были обещаны другим партнерам, например, Дании.

Тем не менее, по словам Макрона, Франция продолжит инвестировать в укрепление украинской армии, которая должна стать "первой гарантией безопасности" для Киева после подписания мирного договора между Россией и Украиной. Перевод цитат из интервью Макрона приводит DW.

"Поскольку Украина не будет вступать в НАТО, мы (Франция - прим. ред.) предлагаем развернуть (миротворческие - прим. ред.) войска для обеспечения дополнительной безопасности вдали от линии фронта в рамках совместных операций", - добавил Макрон.

По его словам, подобный шаг Франции и ее союзников позволит им "продемонстрировать солидарность (с Украиной - прим. ред.) и убедительно удержать Россию от нового нападения".

Однако помогая Украине, Западу стоит действовать так, чтобы не спровоцировать "третий мировой конфликт", подчеркнул глава Франции.

Отметим, в этом же интервью Макрон заявил, что готов начать обсуждения на тему размещения в европейских странах самолетов с французским ядерным оружием. Он отметил, что США аналогичным образом уже развернули "ядерный зонтик" над территорией Европы.

Добавим, в конце марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих", организованный Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встреча была посвящена, среди прочего, вопросам гарантий для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Макрон по итогам саммита заявил, что его участники согласились продолжать поддерживать Украину и ее армию, а также обещал продолжать оказывать давление на Россию и ее теневой флот танкеров.