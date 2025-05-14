Трамп заключил крупнейшую оружейную сделку с Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Саудовскую Аравию заключил с королевством крупнейшую сделку, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Как пишет издание, стратегическое партнерство между странами включает в себя ряд соглашений в сфере энергетики, обороны, горнодобывающей промышленности и космических исследований на общую сумму 600 миллиардов долларов.

"Хотя подробности соглашений остаются неясными, в их рамках были включены сделки, которые ранее не были обозначены перед визитом президента на Ближний Восток, такие как "соглашение о сотрудничестве" между Саудовской Аравией и Национальным музеем азиатского искусства Смитсоновского института, а также соглашение, заключенное с Национальным зоопарком и биологией охраны природы Смитсоновского института", - говорится в материале.

После церемонии подписания в Белом доме заявили, что Саудовская Аравия обязуется инвестировать 600 миллиардов долларов в Соединенные Штаты, "создавая экономические связи, которые сохранятся на протяжении многих поколений".

Кроме того, по данным Белого дома, "США и Саудовская Аравия подписали крупнейшее в истории соглашение о поставках вооружений на сумму около 142 миллиардов долларов, в рамках которого Саудовская Аравия получит самое современное военное оборудование и услуги от более чем дюжины американских оборонных компаний".

Сообщается, что оборонная сделка будет завершена осенью и будет включать в себя развитие военно-воздушных сил и космических возможностей, противовоздушную и противоракетную оборону, модернизацию сухопутных войск, а также обновление информационно-коммуникационных систем.

Отметим, как пишет РБК, визит Трампа в Саудовскую Аравию продлится с 13 по 16 мая. После этого президент США планирует посетить Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Это первая официальная зарубежная поездка Трампа после победы в президентской гонке.

Добавим, накануне в СМИ появилась информация, что Катар подарит Трампу "летающий дворец" за 400 млн долларов. Отмечалось, что Генпрокурор и Минюст США не разглядели в подарке коррупционной составляющей.