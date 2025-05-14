Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп заключил крупнейшую оружейную сделку с Саудовской Аравией

Опубликовано:

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Фото: x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Саудовскую Аравию заключил с королевством крупнейшую сделку, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Свежая публикация по теме:
"Только дурак не примет такой подарок": Трамп о "летающем дворце" от Катара

Как пишет издание, стратегическое партнерство между странами включает в себя ряд соглашений в сфере энергетики, обороны, горнодобывающей промышленности и космических исследований на общую сумму 600 миллиардов долларов.

"Хотя подробности соглашений остаются неясными, в их рамках были включены сделки, которые ранее не были обозначены перед визитом президента на Ближний Восток, такие как "соглашение о сотрудничестве" между Саудовской Аравией и Национальным музеем азиатского искусства Смитсоновского института, а также соглашение, заключенное с Национальным зоопарком и биологией охраны природы Смитсоновского института", - говорится в материале.

После церемонии подписания в Белом доме заявили, что Саудовская Аравия обязуется инвестировать 600 миллиардов долларов в Соединенные Штаты, "создавая экономические связи, которые сохранятся на протяжении многих поколений".

Кроме того, по данным Белого дома, "США и Саудовская Аравия подписали крупнейшее в истории соглашение о поставках вооружений на сумму около 142 миллиардов долларов, в рамках которого Саудовская Аравия получит самое современное военное оборудование и услуги от более чем дюжины американских оборонных компаний".

Сообщается, что оборонная сделка будет завершена осенью и будет включать в себя развитие военно-воздушных сил и космических возможностей, противовоздушную и противоракетную оборону, модернизацию сухопутных войск, а также обновление информационно-коммуникационных систем. 

Отметим, как пишет РБК, визит Трампа в Саудовскую Аравию продлится с 13 по 16 мая. После этого президент США планирует посетить Катар и Объединенные Арабские Эмираты. 

Это первая официальная зарубежная поездка Трампа после победы в президентской гонке.

Добавим, накануне в СМИ появилась информация, что Катар подарит Трампу "летающий дворец" за 400 млн долларов. Отмечалось, что Генпрокурор и Минюст США не разглядели в подарке коррупционной составляющей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244699-tramp-zaklyuchil-krupneyshuyu-oruzheynuyu-sdelku-s-saudovskoy-araviey/