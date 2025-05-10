Мерц пригрозил России санкциями

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который находится в Киеве, дал интервью Bild - политик высказался о ситуации в Украине и пригрозил России санкциями.

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Мерц выразил поддержку Украине, а также призвал к 30-дневному перемирию.

"Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч находится на стороне Путина. Путин должен ответить на это предложение", - заявил канцлер ФРГ.

По словам главы немецкого правительства, если после выходных 30-дневное прекращение огня не будет достигнуто, ряд стран намерен усилить давление на Россию.

"Тогда произойдет масштабное ужесточение санкций и будет оказана дополнительная масштабная помощь Украине. Политическая, финансовая, но и военная помощь", - заявил Мерц.

В конце марта правительство Германии во главе с Шольцем ушло в отставку.

На прошедших в Германии выборах победил блок немецких консервативных политических партий включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз. А его лидера Фридриха Мерца называли будущим канцлером Германии.

Также отметим, что вчера, 6 мая, в Берлине во дворе военного комплекса Бендлерблок прошла торжественная церемония прощания с покидающим пост канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки - во второй раз "за" проголосовали 325 депутатов при необходимых 316.

До этого Фридрих Мерц провалил первое голосование - политик не смог набрать абсолютного большинства в первом туре. Тогда за него проголосовали всего 310 депутатов.

7 мая Токаев поздравил Мерца с избранием на пост.