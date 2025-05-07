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Токаев поздравил Мерца с избранием на пост

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Касым-Жомарт Токаев и Фридрих Мерц
Касым-Жомарт Токаев и Фридрих Мерц. Фото: Акорда

Глава государства телеграммой поздравил Фридриха Мерца с его избранием Федеральным канцлером Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства направил поздравительную телеграмму Фридриху Мерцу в связи с его избранием Федеральным канцлером Германии.

Президент отметил поступательное развитие стратегического партнерства между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе в целях поддержания высоких темпов казахско-германского сотрудничества.

Напомним, Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки - во второй раз "за" проголосовали 325 депутатов при необходимых 316.

До этого Фридрих Мерц провалил первое голосование - политик не смог набрать абсолютного большинства в первом туре. Тогда за него проголосовали всего 310 депутатов.

Напомним, в декабре 2024 года 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.

Русская служба BBC писала, что напряжение между партнерами по "светофорной" коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.

Глава Минфина Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот "предал его доверие" и "поставил интересы своей партии выше интересов страны". В ответ на Линднер обвинил Шольца в том, что тот "завел Германию в фазу неопределенности".

После выборов Олаф Шольц признал поражение на выборах в бундестаг Социал-демократической партии (СДПГ), которую он представляет.

В конце марта правительство Германии во главе с Шольцем ушло в отставку.

На прошедших в Германии выборах победил блок немецких консервативных политических партий включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз. А его лидера Фридриха Мерца называли будущим канцлером Германии.

Также отметим, что вчера, 6 мая, в Берлине во дворе военного комплекса Бендлерблок прошла торжественная церемония прощания с покидающим пост канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2242842-tokaev-pozdravil-merca-s-izbraniem-na-post-federalnogo-kanclera-germanii/