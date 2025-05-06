В Германии прошли проводы канцлера Шольца

В Берлине во дворе военного комплекса Бендлерблок в понедельник, 5 мая, прошла торжественная церемония прощания с покидающим пост канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Выступая с речью в ходе традиционных проводов "Большая вечерняя заря" Шольц призвал к единству и сохранению демократических ценностей. По его словам, смена правительства, которая состоится 6 мая, "является проявлением демократической нормы".

Шольц подчеркнул, что "цивилизованная, коллегиальная и достойная" передача власти, как это происходит в Германии, "вовсе не само собой разумеющееся". Поэтому так важно защищать "цивилизованное обращение между демократами", ведь оно "ценно", отметил уходящий канцлер.

"В демократии должности всегда предоставляются лишь на время. Это и отличает нас от автократий по всему миру", - указал Шольц.

Фридриху Мерцу, который должен занять пост канцлера, Шольц пожелал "много успеха, удачи и легкой руки". Завершая речь, Шольц отметил: "Служить Германии в качестве ее федерального канцлера - это была и остается честь всей моей жизни".

В церемонии в Бендлерблоке приняли участие около 300 солдат и офицеров. Среди гостей присутствовали, в том числе, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и будущий канцлер Фридрих Мерц.

В ходе мероприятия оркестр бундесвера традиционно исполнил три композиции по выбору уходящего канцлера. Олаф Шольц выбрал для своих проводов классику разных эпох - In My Life группы Beatles, отрывок из одного из концертов Баха и песню Respect Ареты Франклин.