Фридрих Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
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Фридрих Мерц в ходе второго голосования в Бундестаге был избран канцлером Германии - во время первой попытки ему не хватило голосов, передает DW.
Сообщается, что во второй раз "За" проголосовали 325 депутатов при необходимых 316.
Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории ФРГ.
Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
Отметим, Фридрих Мерц провалил первое голосование - политик не смог набрать абсолютного большинства в первом туре. Тогда за него проголосовали всего 310 депутатов.
Напомним, в декабре 2024 года 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.
Русская служба BBC писала, что напряжение между партнерами по "светофорной" коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.
Глава Минфина Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот "предал его доверие" и "поставил интересы своей партии выше интересов страны". В ответ на Линднер обвинил Шольца в том, что тот "завел Германию в фазу неопределенности".
После выборов Олаф Шольц признал поражение на выборах в бундестаг Социал-демократической партии (СДПГ), которую он представляет.
В конце марта правительство Германии во главе с Шольцем ушло в отставку.
На прошедших в Германии выборах победил блок немецких консервативных политических партий включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз. А его лидера Фридриха Мерца называли будущим канцлером Германии.
Также отметим, что сегодня в Берлине во дворе военного комплекса Бендлерблок прошла торжественная церемония прощания с покидающим пост канцлером ФРГ Олафом Шольцем
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242668-fridrih-merc-izbran-kanclerom-germanii-so-vtoroy-popytki/