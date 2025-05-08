"Путинское парадное перемирие": Украина и Россия обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Украинские официальные лица заявили, что после начала объявленного Владимиром Путиным одностороннего перемирия Украину не атаковали российские дроны и ракеты, но обвинили армию РФ в сотнях нарушений режима прекращения огня на линии фронта. Российское Минобороны также заявило, что Украина не соблюдает перемирие.

Тем временем в Москве продолжается подготовка к празднованию 80-летия победы во Второй мировой войне, для участия в торжествах в российскую столицу в числе прочих прибыл китайский лидер Си Цзиньпин, который проводит встречу с Путиным в Кремле.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в своем аккаунте в сети Х, что получил информацию о ситуации на фронте от украинского командования. «Как и ожидалось, путинское „парадное перемирие" оказалось фарсом, — заявил глава украинского МИД в англоязычном посте. — Согласно нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта».

По словам Сибиги, с полуночи до полудня «Россия совершила 734 нарушения режима прекращения огня и провела 63 штурмовые операции, 23 из которых все еще продолжаются».

«586 атак на позиции наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов FPV-беспилотников; 10 авиаударов с использованием 16 управляемых авиабомб», — пишет глава МИД Украины.

Вместе с тем, в утренней сводке Воздушных сил ВСУ за 8 мая сказано лишь о нескольких российских дронах-имитаторах (они используются для того, чтобы перегрузить систему ПВО), которые были замечены над Украиной до 20:30 7 мая.

«В течение текущих суток 8 мая по состоянию на 08:00 в воздушном пространстве Украины ракетные удары и применение ударных БПЛА не зафиксированы», — заявили Воздушные силы ВСУ.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена соблюдать режим прекращения огня с полуночи по московскому времени 8 мая и в течение 72 часов. Это приурочено к празднованию 9 мая.

Украина формально не принимала предложение российского президента. Киев настаивает, что прекращение огня должно быть не трехдневным, а продолжаться по меньшей мере 30 дней. По мнению украинских властей, инициатива Москвы о перемирии призвана обеспечить безопасность военного парада в российской столице 9 мая и является пропагандистским ходом, создающим иллюзию готовности к миру.

«Это просто выглядит не очень серьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно …тем лидерам или друзьям, которые приедут …на Кремлевскую площадь», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

«Просто вопрос в том, что они убивают вас до 7-го, потом 7-го делают для себя комфортные два или три дня, а потом 11-го числа снова атакуют нас ракетами», — добавил президент Украины.

Бои на фронте и бомбардировка Сумской области: о каких атаках говорит Украина

Во второй половине дня в четверг Генштаб ВСУ заявил, что российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ, всего с начала суток произошло 117 боевых столкновений, в том числе на Харьковском, Купянском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.

По данным украинских военных, наиболее напряженной была ситуация под Покровском, где армия РФ пыталась продвинуться 41 раз.

Корреспонденты Би-би-си также слышали минометные взрывы на украинских позициях около Покровска. По словам военнослужащих ВСУ, в этом месте россияне открыли по ним огонь. Есть сообщения и о боевых действиях на других участках фронта на востоке Украины. Однако кто стрелял первым — подтвердить невозможно.

Представитель группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире украинского телевидения заявил, что российские войска продолжают обстрелы и штурмовые действия на некоторых участках фронта — в частности, на Покровском, Торецком, Лиманском, Волчанском, Краматорском и Новопавловском направлениях.

«Враг менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений утром не было. Но были активные боевые действия на ряде направлений, поэтому о каком-то перемирии мы не говорим», — сказал Трегубов (цитата по изданию «Украинская правда»).

«Были штурмовые действия с полуночи, когда они якобы объявили перемирие, на Лиманском направлении, на Волчанском непосредственно в городе Волчанск, на Краматорском направлении в Часовом Яру, на Торецком направлении в городе Торецк и в Щербинке, на Покровском направлении», — заявил представитель ВСУ.

Кроме того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что российские военные утром 8 мая нанесли удары по Белопольскому району в Сумской области, под удар попал жилой сектор.

«В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен, еще три дома мирных жителей и семь хозяйственных зданий получили повреждения, — говорится в сообщении ГСЧС. — В ходе обследования территории спасатели обнаружили женщину под завалами».

Кроме того, в Сумском районе в результате ночных обстрелов начались пожары в трех жилых домах, погиб человек, сказано в сообщении. Время обстрела не уточняется.

Областная прокуратура позже уточнила, что около 03:00 8 мая управляемая авиабомба упала в Сумском районе, в результате чего в собственном доме погибла 55-летняя женщина, ее 24-летний сын получил ранение.

Российские военные не комментировали сообщения о продолжении ударов по Сумской области.

Тем временем в Харьковской области российский беспилотник атаковал машину, в которой находились три женщины, сообщил офис Генерального прокурора Украины. Этот взрыв произошел 8 мая в 07:05 на дороге около села Большие Проходы, расположенного в восьми километрах от украинско-российской границы.

«Пострадали три женщины в возрасте 18, 30 и 58 лет. С осколочными ранениями они госпитализированы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Что говорит Россия

Минобороны России в своем заявлении днем 8 мая говорило, что все группировки российских войск «полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

В его посте в телеграме сказано, что российской стороной «не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией», а также беспилотниками.

При этом российское военное ведомство утверждает, что ВСУ продолжают боевые действия, «всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня».

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также четыре с применением реактивных систем залпового огня», — заявило Минобороны России.

Кроме того, по версии российских военных, военными ВСУ «предприняты две попытки прорыва через государственную границу» в Курской области.

Визит Си Цзиньпина в Москву

Как заявляли в Кремле, на военный парад, который состоится на Красной площади 9 мая, планируют приехать лидеры более 25 государств в том числе Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Сербии, Венесуэлы, Вьетнама, Мьянмы и Египта. Многие из них уже в Москве.

Наибольшее внимание приковано к лидеру Китая Си Цзиньпину, который прибыл в Москву в среду вечером и 8 мая провел в Кремле встречу с Путиным.

Китай заявляет о нейтральной позиции по вопросу войны в Украине, однако западные страны обвиняют его в фактической поддержке России. Пекин официально не поддерживает западные санкции, введенные с начала полномасштабного вторжения, он продолжает покупать российские энергоносители и продавать Москве многие товары двойного назначения, которые могут использоваться при производстве оружия.

Китай покупает больше российской нефти и газа, чем любая другая страна, подчеркивает агентство Reuters.

После переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором в числе прочего упоминается Украина. «Стороны убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН», — сказано в документе.

Путин постоянно требует учитывать «первопричины», которые, как он утверждает, привели к войне, которую российский президент начал 24 февраля 2022 года. К таковым он относит расширение НАТО на восток, стремление Украины вступить в НАТО и ЕС и ту политическую систему, которая сложилась в Украине после Революции достоинства в 2014 году.

Украина и ее западные союзники называют эти претензии посягательством на суверенитет страны; кроме того, Устав ООН обязывает все страны разрешать свои разногласия мирно, а не путем войны.

В совместном заявлении Путина и Си сказано, что Россия благодарна Китаю за «объективную и непредвзятую позицию» «по украинскому кризису».

Москва и Пекин также сообщили, что продолжат укреплять военное и военно-техническое сотрудничество и заявили о недопустимости ядерной войны.