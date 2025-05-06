Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ

Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц провалил первое голосование - политик не смог набрать абсолютного большинства в первом туре, передат РБК.

Сообщается, что во время голосования он набрал 310 голосов (для избрания необходимы 316). "Против" проголосовали 307 депутатов.

Всего же в бундестаге 630 депутатов.

Еще возможны два тура голосования.

Издание отмечает, что это первый случай в истории ФРГ, когда кандидат после успешных коалиционных переговоров не сумел заручиться поддержкой в первом туре.

Напомним, в декабре 2024 года 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.

Русская служба BBC писала, что напряжение между партнерами по "светофорной" коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.

Глава Минфина Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот "предал его доверие" и "поставил интересы своей партии выше интересов страны". В ответ на Линднер обвинил Шольца в том, что тот "завел Германию в фазу неопределенности".

После выборов Олаф Шольц признал поражение на выборах в бундестаг Социал-демократической партии (СДПГ), которую он представляет.

В конце марта правительство Германии во главе с Шольцем ушло в отставку.

На прошедших в Германии выборах победил блок немецких консервативных политических партий включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз. А его лидера Фридриха Мерца называли будущим канцлером Германии.

Также отметим, что сегодня в Берлине во дворе военного комплекса Бендлерблок прошла торжественная церемония прощания с покидающим пост канцлером ФРГ Олафом Шольцем