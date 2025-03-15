"Германия возвращается": будущий канцлер Мерц договорился о реформе ограничений на госдолг. Это нужно для перевооружения

Лидер победившей на выборах в Германии партии ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц договорился о реформе конституционных ограничений на размер госдолга, чтобы резко повысить расходы на оборону и инфраструктуру.

Мерц ранее уже договорился с социал-демократами о создании коалиционного правительства. В сумме у двух партий будет простое большинство в будущем составе Бундестага.

Но более сложной проблемой было то, что в Германии принято называть "долговым тормозом": в 2009 году в Конституцию было включено положение (статья 109 пункт 3), обязывающее правительство балансировать расходы и доходы, не прибегая к заимствованиям.

Это обязательство мешало Германии быстрее наращивать расходы на оборону, представлявшиеся необходимыми в условиях российской агрессии против Украины, угроз со стороны России другим европейским странам, а в последнее время - еще и сомнений в надежности союза с США при администрации Трампа, о чем говорил и сам Мерц.

Кроме того, жесткие ограничения на заимствования привели к недофинансированию инфраструктуры, и ее износ начал ощущаться в повседневной жизни.

Однако для изменения Конституции требуется большинство в две трети голосов депутатов. В новом составе Бундестага достичь этого будет трудно: в нем будет больше депутатов от радикальных партий: Левой и особенно ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), обе эти силы выступают против повышения расходов на оборону.

Поэтому политики-центристы решили проголосовать за изменение Конституции в прежнем составе парламента, который формально сохраняет свои полномочия до первого заседания нового Бундестага, а оно назначено на 25 марта. В старом парламенте ХДС/ХСС, социал-демократы и "Зеленые" могли собрать две трети голосов, если бы договорились между собой.

Переговоры Мерца с "Зелеными" продолжались 10 часов, но в итоге будущий канцлер объявил об их успехе.

Голосование об изменении Конституции должно состояться во вторник 18 марта. "Левые" и АдГ оспаривали правомочность этого заседания в Конституционном суде, но суд отклонил их жалобы.

"Германия возвращается. - Объявил Мерц. - Германия вносит большой вклад в защиту свободы и мира в Европе".

О чем договорился Мерц в деталях