"Германия возвращается": будущий канцлер Мерц договорился о реформе ограничений на госдолг. Это нужно для перевооружения
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Лидер победившей на выборах в Германии партии ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц договорился о реформе конституционных ограничений на размер госдолга, чтобы резко повысить расходы на оборону и инфраструктуру.
Мерц ранее уже договорился с социал-демократами о создании коалиционного правительства. В сумме у двух партий будет простое большинство в будущем составе Бундестага.
Но более сложной проблемой было то, что в Германии принято называть "долговым тормозом": в 2009 году в Конституцию было включено положение (статья 109 пункт 3), обязывающее правительство балансировать расходы и доходы, не прибегая к заимствованиям.
Это обязательство мешало Германии быстрее наращивать расходы на оборону, представлявшиеся необходимыми в условиях российской агрессии против Украины, угроз со стороны России другим европейским странам, а в последнее время - еще и сомнений в надежности союза с США при администрации Трампа, о чем говорил и сам Мерц.
Кроме того, жесткие ограничения на заимствования привели к недофинансированию инфраструктуры, и ее износ начал ощущаться в повседневной жизни.
Однако для изменения Конституции требуется большинство в две трети голосов депутатов. В новом составе Бундестага достичь этого будет трудно: в нем будет больше депутатов от радикальных партий: Левой и особенно ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), обе эти силы выступают против повышения расходов на оборону.
Поэтому политики-центристы решили проголосовать за изменение Конституции в прежнем составе парламента, который формально сохраняет свои полномочия до первого заседания нового Бундестага, а оно назначено на 25 марта. В старом парламенте ХДС/ХСС, социал-демократы и "Зеленые" могли собрать две трети голосов, если бы договорились между собой.
Переговоры Мерца с "Зелеными" продолжались 10 часов, но в итоге будущий канцлер объявил об их успехе.
Голосование об изменении Конституции должно состояться во вторник 18 марта. "Левые" и АдГ оспаривали правомочность этого заседания в Конституционном суде, но суд отклонил их жалобы.
"Германия возвращается. - Объявил Мерц. - Германия вносит большой вклад в защиту свободы и мира в Европе".
О чем договорился Мерц в деталях
- Будут резко повышены расходы на оборону, защиту гражданского населения и разведку. Траты выше 1% ВВП не будут учитываться в расчете ограничений на заимствования
- Будет создан специальный фонд в 500 млрд евро на инвестиции в инфраструктуру в ближайшие 10 лет. 100 млрд евро из них будут направлены на мероприятия, связанные с изменением климата.
- 16 немецких земель также смогут занимать в пределах 0,35% ВВП.
- Траты на помощь государствам, "подвергшимся нападению в нарушение международного права", также не будут учитываться при расчете доходов и расходов.
- Последнее положение позволит уходящему канцлеру Олафу Шольцу подписать пакет помощи Украине в 3 млрд евро уже на следующей неделе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228274-germaniya-vozvrashchaetsya-budushchiy-kancler-merc-dogovorilsya-o-reforme-ogranicheniy-na-gosdolg-eto-nuzhno-dlya-perevooruzheniya/