СМИ сообщили о прорыве Украины в Курскую область

Издание Telegraph сообщило, что войска Украины прорвались в Курскую область, однако официальные источники России и Украины данную информацию пока не подтвердили.

Накануне издание Telegraph опубликовало информацию о том, что украинские войска прорвались через границу с Россией. Издание пишет, что речь может идти о входе в Курскую область.

"Украинские войска выпустили ракеты, прорвали границу и использовали специализированные транспортные средства для пересечения минных полей", - пишет издание.

Также сообщается, что украинские военные ночью взорвали мосты ракетами прежде чем начать бронетанковую атаку утром, воспользовавшись плохой погодой.

"Машины разминирования начали прокладывать проходы в минных полях, за ними последовали бронетехника с войсками. На границе идет тяжелый бой", - сказано в публикации.

Однако СМИ Украины и России, а также официальные лица информацию о прорыве Украины через границу не сообщали. При этом, Telegram-канал Mash написал, что около 50 представителей ВСУ пытались прорваться в Курскую область, но их встретили огнем бойцы в России.

Отметим, что оперативный штаб Курской области накануне несколько раз объявил о ракетной опасности. Жителей просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

По информации РИА Новости, на данный момент Россия эвакуирует жителей Глушковского района Курской области в безопасные районы.

"Жителей Званного, Глушково и других населенных пунктов близ границы ранее уже временно перемещали, но они самовольно вернулись назад. Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет", - пишет издание.

Со стороны Украины о ситуации в Курской области в своем Telegram-канале высказался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он заявил, что Курская операция, которая длится уже девять месяцев, "достигла большинства поставленных целей", так как "удалось не допустить наступательной кампании" России в Сумской и Харьковской областях.

А в Telegram-канале ВСУ о ситуации в Курской области сообщили, что Украина "нанесла успешный удар по пункту управления БПЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области". Отмечается, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов.

В феврале этого года мы писали, что спустя полгода после вторжения в Курскую область ВСУ предприняли новое наступление.

Ранее Русская служба Би-би-си писала, зачем Украине новое наступление в Курской области.

После этого украинские военные, воевавшие в Курской области, описали увиденное при отступлении как "сцены из фильма ужасов".