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Time поместил нового Папу Римского на обложку журнала

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Папа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Американский журнал Time поместил фотографию новоизбранного Папы Римского на обложку нового номера издания, передает NUR.KZ. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте журнала.

Как отмечается в посте, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был объявлен 267-м лидером 1,4 миллиарда католиков мира.

"Американский папа Лев XIV", - отмечено на обложке журнала, где и размещена фотография нового Папы.

Накануне стало известно, что новым папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV. Новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов.

Стоит отметить, что избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.

Вскоре стало известно, что конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243400-time-pomestil-novogo-papu-rimskogo-na-oblozhku-zhurnala/