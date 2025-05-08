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Трамп оценил роль СССР в победе во Второй мировой войне

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что советские войска сыграли важную роль в победе над фашизмом, но Америка была "доминирующей силой", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"У России большой день завтра. Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас", — заявил Трамп в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.

Незадолго до встречи с дипломатом Белый дом сообщил, что Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. В документе говорится, что за годы войны потери США составили порядка 250 тыс. человек. Трамп указал, что без жертв американских солдат «война не была бы выиграна» и сегодня «мир выглядел бы совершенно иначе».

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242893-tramp-ocenil-rol-sssr-v-pobede-vo-vtoroy-mirovoy-voyne/