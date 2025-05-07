Байден в интервью Би-би-си: Трамп пытается умиротворить Путина с помощью давления на Украину

В первом после ухода из Белого дома эксклюзивном интервью экс-президент США Джо Байден заявил Би-би-си, что давление со стороны администрации Трампа на Украину с требованием отдать территорию России - это "современная политика умиротворения".

Это перевод материала корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Байден сказал, что президент России Владимир Путин считает Украину частью России, и "любой, кто думает, что он остановится", если Украина отдаст отдельные территории в рамках мирного соглашения, "просто глуп".

В обширном интервью программе Today, данном накануне празднования 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне, Байден сказал, что его беспокоит разрыв отношений между США и Европой при президенте Дональде Трампе, который, по его словам, "изменит современную историю мира".

Байдену задали вопросы о его собственном послужном списке по Украине, а также о его решении снять свою кандидатуру на выборах 2024 года после того, как его неудачное выступление на дебатах вызвало опасения по поводу его профпригодности и ввергло Демократическую партию в кризис.

Байден вышел из президентской гонки менее чем за четыре месяца до выборов, и когда его спросили, не стоило ли ему уйти раньше и оставить партии больше времени на подбор замены, он сказал: "Я не думаю, что это имело бы значение. Мы ушли в тот момент, когда у нас был хороший кандидат".

"Все происходило так быстро, что было трудно уйти. И это было трудное решение, - сказал он. - Я думаю, это было правильное решение. Я думаю, что… это было просто трудное решение".

Трамп говорил, что ожидает, что Россия сохранит за собой Крымский полуостров, незаконно аннексированный Москвой в 2014 году. Когда президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, Трамп обвинил Зеленского в том, что тот вредит мирным переговорам.

Согласно сообщениям, недавние предложения США по достижению перемирия включают не только официальное признание Соединенными Штатами Крыма частью России, но и фактическое признание Вашингтоном российского контроля над другими оккупированными территориями в Украине. Белый дом публично этого не подтвердил.

"У меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы сделка была заключена", - сказал Трамп в апреле, когда его спросили о признании российского суверенитета над Крымом.

"Да, конечно, [украинцы] недовольны, что к ним вторглись, - сказал вице-президент Вэнс в интервью Fox News на прошлой неделе. - Но неужели мы и дальше будем терять тысячи и тысячи солдат из-за нескольких миль территории в ту или иную сторону?"

Давление с требованием уступить территорию исходит не только из Вашингтона: в апреле мэр Киева Виталий Кличко заявил Би-би-си, что Украине, возможно, придется временно уступить территорию.

Говоря о Путине, Байден сказал: "Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит. Я не совсем понимаю".

Он также сказал, что опасается, что некоторые страны НАТО, граничащие с Россией, могут "просто сказать, что мы должны пойти на уступки" Путину, если Украина в итоге отдаст территорию.

Трамп долгое время противился продолжению военной поддержки, которую Байден оказывал Украине, утверждая, что его конечной целью является прекращение кровопролития. Ранее он говорил, что Зеленский обманул Байдена.

Напряженные отношения между Белым домом и украинским лидером стали достоянием общественности в феврале, когда Трамп и Вэнс во время необычной встречи в Овальном кабинете набросились на Зеленского и потребовали от него продемонстрировать больше благодарности за годы поддержки со стороны США.

"Я считаю, что то, как это происходило, было ниже Америки", - сказал Байден об этой встрече.

Трамп и чиновники его администрации неоднократно критиковали европейские страны за то, что они не тратят достаточно средств на собственную оборону и слишком полагаются на поддержку США.

По данным Кильского института, немецкого аналитического центра, отслеживающего поддержку Киева, США с приличным отрывом являются крупнейшим донором Украины, но суммарно европейские страны потратили больше денег на поддержку Киева.

"Я не понимаю, как они не понимают, что в альянсах есть сила, - сказал Байден об администрации Трампа в понедельник. - Это выгодно… В целом это экономит наши деньги".

Отвечая на вопрос о первых 100 днях пребывания Трампа у власти, в течение которых он подписал множество президентских указов, а также начал масштабные сокращения численности и расходов федерального правительства, Байден напомнил о своем собственном послужном списке и попытался противопоставить положение дел сегодня с тем, как выглядела ситуация тогда, когда он заканчивал свой президентский срок.

"Наша экономика росла. Мы двигались в направлении, где фондовый рынок был на подъеме. Мы находились в ситуации, когда расширяли свое влияние по всему миру в позитивном ключе, увеличивая объемы торговли", - сказал он о положении дел в стране, когда покидал Белый дом в январе.

Тем временем Трамп утверждает, что он проводит необходимую реорганизацию отношений США с миром, восстанавливает баланс в торговле, контролирует нелегальную иммиграцию и делает правительство более эффективным. На прошлой неделе он отметил 100-дневный рубеж триумфальной речью. Что Байден думает о начале "Трампа 2.0"?

"Пусть об этом судит история, - сказал он. - Я не вижу ничего триумфального".

При участии Кирсти Маккензи и Гарета Эванса.