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Глава Минфина США объяснил, зачем Трампу сделка по ресурсам с Украиной

Опубликовано:

Скотт Бессент и Юлия Свириденко
Скотт Бессент и Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Трамп планировал использовать ресурсную сделку с Киевом как рычаг давления на Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Post.

Бессент заявил, что таким образом Трамп надеялся получить "больше рычагов влияния" на Россию на переговорах о перемирии в Украине.

"Экономическое партнерство было его идеей, и он верил, что оно принесет результаты", — сказал Бессент, выступая на Всемирной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе.

Глава Минфина США добавил, что так Штаты получили бы преимущество в переговорах с Россией.

"Идея была в том, чтобы начать с Украины, подписать соглашение... Для украинского народа это стало бы символом того, что США все еще там", - пояснил Бессент.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242323-glava-minfina-ssha-obyasnil-zachem-trampu-sdelka-po-resursam-s-ukrainoy/