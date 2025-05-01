Трамп заявил, что США получат от сделки с Украиной больше вложенного

Дональд Трамп прокомментировал сделку с Украиной по ресурсам - глава США в эфире телеканала NewsNation заявил, что Штаты получат больше вложенного, передает NUR.KZ.

Перевод выступления главы США приводит РБК.

"Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 млрд долларов", — заявил Трамп.

Он добавил, что именно такую сумму его предшественник Джо Байден направил Украине "наличными и военной техникой".

Как пишет издание, до этого, на заседании кабмина США, Трамп, комментируя сделку с Украиной, заявил, что достигнутая договоренность обеспечивает безопасность американских инвестиций и позволяет приступить к добыче полезных ископаемых на территории Украины.

"Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны. Это также хорошо для них [Украины], потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки", - отметил Трамп.

Напомним, вчера, 30 апреля, США и Украина подписали сделку по ресурсам, которую согласовывали несколько месяцев. В украинском Минфине сообщили, что полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной, а соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс Украины.