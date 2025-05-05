Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину
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Дональд Трамп высказался о решении конфликта между Россией и Украиной. По словам американского лидера, Россия хочет всю территорию соседней страны, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.
Дональд Трамп дал интервью местному телеканалу, в котором высказался о текущем положении дел в российско-украинском конфликте.
"Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы уже близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", - заявил он.
У Трампа также спросили, от чего придется отказаться России и на какие уступки пойти.
"России пришлось бы отказаться от всей Украины. Потому что России нужна вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та полоса, которая у них есть сейчас. России нужна вся Украина. И если бы не я, они бы продолжали", - добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что США предложили оставить под контролем России территории, которые Москва оккупировала во время конфликта с Украиной.
20 апреля Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что США готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Позже президент США Дональд Трамп написал в соцсети пост, где заявил, что позиция Зеленского по Крыму "вредит мирным переговорам с Россией".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242038-tramp-zayavil-chto-rossiya-hochet-vsyu-ukrainu/