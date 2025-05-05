Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

Дональд Трамп высказался о решении конфликта между Россией и Украиной. По словам американского лидера, Россия хочет всю территорию соседней страны, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Дональд Трамп дал интервью местному телеканалу, в котором высказался о текущем положении дел в российско-украинском конфликте.

"Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы уже близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", - заявил он.

У Трампа также спросили, от чего придется отказаться России и на какие уступки пойти.

"России пришлось бы отказаться от всей Украины. Потому что России нужна вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та полоса, которая у них есть сейчас. России нужна вся Украина. И если бы не я, они бы продолжали", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что США предложили оставить под контролем России территории, которые Москва оккупировала во время конфликта с Украиной.

20 апреля Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что США готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Позже президент США Дональд Трамп написал в соцсети пост, где заявил, что позиция Зеленского по Крыму "вредит мирным переговорам с Россией".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242038-tramp-zayavil-chto-rossiya-hochet-vsyu-ukrainu/