Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину

Дональд Трамп высказался о решении конфликта между Россией и Украиной. По словам американского лидера, Россия хочет всю территорию соседней страны, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Дональд Трамп дал интервью местному телеканалу, в котором высказался о текущем положении дел в российско-украинском конфликте.

"Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы уже близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", - заявил он.

У Трампа также спросили, от чего придется отказаться России и на какие уступки пойти.

"России пришлось бы отказаться от всей Украины. Потому что России нужна вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та полоса, которая у них есть сейчас. России нужна вся Украина. И если бы не я, они бы продолжали", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что США предложили оставить под контролем России территории, которые Москва оккупировала во время конфликта с Украиной.

20 апреля Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что США готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Позже президент США Дональд Трамп написал в соцсети пост, где заявил, что позиция Зеленского по Крыму "вредит мирным переговорам с Россией".