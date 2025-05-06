Израиль в ответ на атаку аэропорта ударил по порту и заводу в Йемене: есть погибшие
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ВВС Израиля атаковали объекты движения "Ансар Алла" в йеменском порту Ходейда, а также цементный завод к востоку от города, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов, на побережье Йемена", — заявили там.
Удар стал ответом на неоднократные атаки на Израиль ракетами класса "земля — земля" и беспилотными летательными аппаратами, добавили военные. По их утверждению, инфраструктура порта Ходейда служит основным источником доходов движения. Кроме того, хуситы используют его для транспортировки иранского вооружения и другого военного оборудования для своих нужд, отметили в ЦАХАЛ.
Атаке также подвергся цементный завод "Баджель" к востоку от города, который используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры, следует из заявления армии.
"Удар по этому заводу наносит ущерб экономике хуситского режима и его военному потенциалу", — говорится в публикации.
В свою очередь, йеменские СМИ сообщают о 42 пострадавших и двух погибших при атаке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242317-izrail-v-otvet-na-ataku-aeroporta-udaril-po-portu-i-zavodu-v-yemene-est-pogibshie/