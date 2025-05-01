Анализ: почему в Киеве довольны ресурсной сделкой с США, несмотря на риски

Оценить последствия подписания ресурсной сделки между Украиной и США, думается, будет возможно только спустя месяцы, если не годы. В конце концов, американцы подписывали похожие документы с Афганистаном, и тогда ресурсному сотрудничеству между Вашингтоном и Кабулом тоже выдавали огромные авансы. И где сейчас те перспективы?

Но Украина — разумеется, далеко не Афганистан. В любом случае, размышлять о тактических, сиюминутных последствиях заключения сделки между Киевом и Вашингтоном значительно проще. Ее подписание явно вносит новую динамику в треугольник «США — Россия — Украина», в котором Россия и Украина заочно соревнуются между собой за благосклонность США, параллельно обвиняя друг друга в саботаже мирного процесса.

Немало авторитетных киевских комментаторов называют ресурсную сделку победой украинской дипломатии. Насколько можно судить, из ее текста исчезли самые болезненные для Киева пункты. В ней не идет речь о любой задолженности Украины перед США за ранее поставленную помощь. В основанный этой сделкой суверенный фонд не отойдут уже существующие объекты инфраструктуры. Управление фондом будет осуществляться двумя сторонами сделки на паритетной основе. В конце концов, даже само положение о том, что будущие поставки американских вооружений будут засчитываться в качестве взноса Вашингтона в этот фонд — это на самом деле признание того, что Америка будет поставлять это вооружение Украине, и это прекрасная новость для Киева, опасающегося, что в какой-то момент Вашингтон принципиально откажется от этих поставок.

Конечно, в Киеве уже сейчас указывают на риски и проблемные моменты ресурсной сделки для Украины — от потери части бюджетных доходов до отсутствия в ней даже намеков на гарантии безопасности. Однако, думается, решать эти вопросы украинские власти будут по мере их поступления.

С точки зрения Вашингтона заключение сделки с Украиной произошло в идеальный момент: к стодневному юбилею Дональда Трампа на посту президента. Некоторые комментаторы подозревают, что содержание этого документа и отход американских переговорщиков от сверхвысоких запросных позиций — это второстепенные вещи по сравнению с самим фактом его подписания. Роль сделки с Украиной — стать доказательством того, что Трамп умеет заключать самые лучшие в мире сделки и одерживать триумфальные победы на международной арене.

И здесь важно, что Россия к этим победам Трампа не причастна. Более того, прислушаемся к риторике американского президента в последние дни: в ней все больше раздражения в адрес Москвы. Предложение Трампа «Давайте заключим мир и будем вместе вести бизнес» саботируется ответом «Мы, конечно, за безусловное перемирие, но вот наши условия», и это, похоже, начинает фрустрировать американского президента.

Одним словом, сразу несколько течений сейчас несут Трампа все ближе к украинской и европейской позиции, состоящей в том, что это Россия является главным препятствием на пути к миру.

Конечно, опыт работы с Дональдом Трампом не должен никого вводить в заблуждение. Все знают, что его сердце склонно к измене и перемене.

Но слишком часто в информпространстве в последнее время звучат заявления о том, что переговоры о мире в Украине вошли в критичную фазу, что следующие неделя-две будут решающими. На подобные мысли наталкивают и заявления Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с украинцами — ранее такого от него не слышали.

Привлечь Дональда Трампа на свою сторону, зафиксировать стратегическое партнерство со Штатами именно в этот кульминационный момент, да еще и таким якорем, как договор о ресурсах, ставший всемирно известным еще со времен двухмесячной давности стычки в Овальном кабинете, — дорогого стоит.

Поэтому Киев осторожно надеется, что заключение ресурсной сделки с Вашингтоном станет не просто хорошей новостью, а фактором, который повлияет на дальнейший ход мирных переговоров в благоприятную для Украины сторону.

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев