Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Анализ: почему в Киеве довольны ресурсной сделкой с США, несмотря на риски

Опубликовано:

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Ludovic MARIN / POOL / AFP via Getty Images

Оценить последствия подписания ресурсной сделки между Украиной и США, думается, будет возможно только спустя месяцы, если не годы. В конце концов, американцы подписывали похожие документы с Афганистаном, и тогда ресурсному сотрудничеству между Вашингтоном и Кабулом тоже выдавали огромные авансы. И где сейчас те перспективы?

Но Украина — разумеется, далеко не Афганистан. В любом случае, размышлять о тактических, сиюминутных последствиях заключения сделки между Киевом и Вашингтоном значительно проще. Ее подписание явно вносит новую динамику в треугольник «США — Россия — Украина», в котором Россия и Украина заочно соревнуются между собой за благосклонность США, параллельно обвиняя друг друга в саботаже мирного процесса.

Немало авторитетных киевских комментаторов называют ресурсную сделку победой украинской дипломатии. Насколько можно судить, из ее текста исчезли самые болезненные для Киева пункты. В ней не идет речь о любой задолженности Украины перед США за ранее поставленную помощь. В основанный этой сделкой суверенный фонд не отойдут уже существующие объекты инфраструктуры. Управление фондом будет осуществляться двумя сторонами сделки на паритетной основе. В конце концов, даже само положение о том, что будущие поставки американских вооружений будут засчитываться в качестве взноса Вашингтона в этот фонд — это на самом деле признание того, что Америка будет поставлять это вооружение Украине, и это прекрасная новость для Киева, опасающегося, что в какой-то момент Вашингтон принципиально откажется от этих поставок.

Конечно, в Киеве уже сейчас указывают на риски и проблемные моменты ресурсной сделки для Украины — от потери части бюджетных доходов до отсутствия в ней даже намеков на гарантии безопасности. Однако, думается, решать эти вопросы украинские власти будут по мере их поступления.

С точки зрения Вашингтона заключение сделки с Украиной произошло в идеальный момент: к стодневному юбилею Дональда Трампа на посту президента. Некоторые комментаторы подозревают, что содержание этого документа и отход американских переговорщиков от сверхвысоких запросных позиций — это второстепенные вещи по сравнению с самим фактом его подписания. Роль сделки с Украиной — стать доказательством того, что Трамп умеет заключать самые лучшие в мире сделки и одерживать триумфальные победы на международной арене.

И здесь важно, что Россия к этим победам Трампа не причастна. Более того, прислушаемся к риторике американского президента в последние дни: в ней все больше раздражения в адрес Москвы. Предложение Трампа «Давайте заключим мир и будем вместе вести бизнес» саботируется ответом «Мы, конечно, за безусловное перемирие, но вот наши условия», и это, похоже, начинает фрустрировать американского президента.

Одним словом, сразу несколько течений сейчас несут Трампа все ближе к украинской и европейской позиции, состоящей в том, что это Россия является главным препятствием на пути к миру.

Конечно, опыт работы с Дональдом Трампом не должен никого вводить в заблуждение. Все знают, что его сердце склонно к измене и перемене.

Но слишком часто в информпространстве в последнее время звучат заявления о том, что переговоры о мире в Украине вошли в критичную фазу, что следующие неделя-две будут решающими. На подобные мысли наталкивают и заявления Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с украинцами — ранее такого от него не слышали.

Привлечь Дональда Трампа на свою сторону, зафиксировать стратегическое партнерство со Штатами именно в этот кульминационный момент, да еще и таким якорем, как договор о ресурсах, ставший всемирно известным еще со времен двухмесячной давности стычки в Овальном кабинете, — дорогого стоит.

Поэтому Киев осторожно надеется, что заключение ресурсной сделки с Вашингтоном станет не просто хорошей новостью, а фактором, который повлияет на дальнейший ход мирных переговоров в благоприятную для Украины сторону.

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241096-analiz-pochemu-v-kieve-dovolny-resursnoy-sdelkoy-s-ssha-nesmotrya-na-riski/

Новости русской службы Би-би-си «Я никогда не заявлял, что у нас святое дело и мы в белом плаще стоим». Интервью с основателем канала ВЧК-ОГПУ Александром Шваревым «Это не госизмена. Это борьба со злом». Как двое россиян переехали в Украину, оказались в оккупации и стали помогать ВСУ Индия сровняла с землёй дома предполагаемых боевиков, расстрелявших туристов в Кашмире