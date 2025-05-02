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"Работа на справедливых условиях": Зеленский высказался о сделке с США по ресурсам

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашение с США по ресурсам равноправным. Документ будет направлен в Верховную Раду, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

"Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний", - заявил глава Украины.

Он похвалил правительственную команду, которая работала над документом с американской стороной, и отметил, что документ значительно изменился в процессе подготовки. По его словам, теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для весомых инвестиций в Украину и для существенной модернизации производств в Украине.

"В соглашении нет долга и создается фонд - Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите", - пояснил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что подписание соглашения об ископаемых фактически является первым результатом встречи с Трампом в Ватикане.

"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения - говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора. Получилась тогда содержательная встреча, каждую минуту времени мы с президентом Трампом использовали на 100%", - отметил Зеленский.

Напомним, 30 апреля США и Украина подписали сделку по ресурсам, которую согласовывали несколько месяцев. В украинском Минфине сообщили, что полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной, а соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс Украины.

Трамп, комментируя подписание сделки, заявил, что Штаты получат от сделки гораздо больше вложенных в Украину 350 млрд долларов.

Русская служба ВВС писала, что авторитетные киевские комментаторы называют ресурсную сделку победой украинской дипломатии. В ней не идет речь о любой задолженности Украины перед США за ранее поставленную помощь. В основанный этой сделкой суверенный фонд не отойдут уже существующие объекты инфраструктуры. Управление фондом будет осуществляться двумя сторонами сделки на паритетной основе.

Почитать подробнее о семи основных аспектах соглашения, над которым стороны работали в течение нескольких месяцев и которое предполагает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, можно здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241186-zelenskiy-vyskazalsya-o-sdelke-s-ssha-po-resursam/