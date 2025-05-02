"Ясный сигнал Москве". Как ресурсная сделка изменила риторику США по вопросу войны в Украине и еще шесть основных аспектов договора

В среду вечером Украина и США подписали соглашение, согласно которому Вашингтон получает доступ к части украинских природных ресурсов. После его подписания власти США выступили с неожиданно комплиментарными для Украины заявлениями, а в Киеве выразили надежду, что документ обеспечит ему долгосрочную поддержку со стороны Вашингтона.

Рассказываем о семи основных аспектах соглашения, над которым стороны работали в течение нескольких месяцев и которое предполагает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Украина не должна возвращать деньги США

В прошлом президент США Дональд Трамп настаивал, что Украина должна вернуть средства, которые Вашингтон выделял на ее поддержку, в том числе военную, с начала полномасштабного российского вторжения.

Трамп постоянно называет цифру американской помощи в 350 млрд долларов, но этот объем эксперты и украинские власти считают очень завышенными. Авторитетный американский аналитический Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) оценивает общий объем американской помощи Украине с начала полномасштабной войны в 175 млрд долларов.

Какими бы ни были объемы уже оказанной Вашингтоном поддержки, в заключенном договоре они учитываться не будут. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена выделяла помощь на безвозмездной основе, поэтому она не может считаться долгом.

Судя по документу, подписанному в Вашингтоне, США пошли в этом вопросе на уступки. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение не предполагает, что его страна должна возвращать какой-либо долг.

Сам Трамп постарался представить договор как выигрышный для его страны, заявив, что его страна «теоретически получит назад гораздо больше» тех миллиардов, которые отдал Украине его предшественник.

Вашингтон явно ужесточил риторику по отношению к России

Когда американские чиновники объявляли о сделке, заключенной с Украиной, тон их высказываний был намного более критичным по отношению к России, чем было до этого принято в администрации Трампа.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Минфина, было сказано, что договор заключен «в признание значительной финансовой и материальной помощи, которую народ США оказал Украине в деле ее защиты от российского полномасштабного вторжения».

До этого чиновники Белого дома неоднократно отказывались называть Россию агрессором, а Трамп несколько раз обвинял Украину в том, что это она «начала войну».

«Это соглашение посылает России ясный сигнал, что администрация Трампа выступает за мирный процесс, основа которого — свободная, суверенная и процветающая Украина», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Он добавил, что «ни одному государству или человеку, финансировавшему российскую военную машину или осуществлявшему поставки для нее, не будет позволено зарабатывать на восстановлении Украины».

Подобные слова, без сомнения, понравились Киеву, который неоднократно требовал от Вашингтона усилить давление на Россию на переговорах о перемирии.

В договор включены не только минералы, но нефть и газ

Хотя в связи со сделкой постоянно упоминались богатые украинские запасы критически важных минералов, соглашение также относится к нефти, газу и другим углеводородам.

Все эти ресурсы остаются в собственности Украины, хотя США получают право на совместный с Украиной доступ к ним.

Включение в документ нефти и газа, как считают эксперты, стало уступкой со стороны Украины, поскольку эти природные ресурсы не входили в предыдущие версии договора.

Договор не помешает вступлению Украины в ЕС

Украина считает своей стратегической целью вступление в Европейский союз, и переговоры об этом формально начались в июне прошлого года.

В Киеве ранее звучали опасения, что сделка о природных ресурсах с США может помешать европейским перспективам Украины, если она предоставит преимущества американским инвесторам. У Украины уже есть соглашение с ЕС о сырьевом партнерстве.

Однако в тексте заключенного соглашения сказано, что США признают намерение Украины вступить в ЕС, и отмечено, что документ не должен этому намерению противоречить.

В договоре также сказано, что если Украине придется пересмотреть условия в связи с «дополнительными обязательствами» в рамках процесса вступления в ЕС, США готовы вести об этом доброжелательные переговоры.

Кроме того, по заявлениям Киева, США готовы поддержать дополнительные инвестиции и передачу технологий Украине, в том числе из Евросоюза и других частей мира.

Военная помощь США снова на повестке дня

США заявляли, что от соглашения о природных ресурсах во многом зависит, продолжит ли Украина получать американскую военную помощь.

Вице-премьер правительства Украины Юлия Свириденко, которая полетела в Вашингтон подписывать договор, заявила, что в будущем США могут предоставить Киеву военную помощь, в том числе системы противовоздушной обороны.

В договоре указано, что США могут делать взносы в инвестиционный фонд в том числе в виде поставок оружия.

Если военная помощь со стороны Вашингтона действительно возобновится, это станет важной переменой в стратегии Трампа, который в прошлом неоднократно критиковал Байдена за выделение средств для Украины.

С момента своего второго прихода в Белый дом Трамп не выделил Украине новой военной помощи, хотя продолжал поставки Киеву траншей, одобренных предыдущей администрацией.

Украинское издание Kyiv Post сообщило со ссылкой на свои источники, что после подписания сделки по недрам администрация Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину.

По данным собеседников издания, Белый дом проинформировал Конгресс о намерении позволить экспорт оборонной продукции в Украину на сумму от 50 млн долларов в рамках программы прямых коммерческих программ (DCS).

Эта программа работала и раньше, хотя значительная часть оружия передавалась безвозмездно. С 2015 по 2023 год Украина заплатила за товары военного назначения, поставленные по этой программе, около 1,6 млрд долларов.

Данные Kyiv Post пока не подтверждались другими источниками.

Впрочем, после подписания соглашения без ответа остается один важный вопрос — какие последствия оно будет иметь для общего хода войны. Россия пока не комментировала его заключение.

Намерена ли администрация Трампа оказывать Украине военную помощь, пока неясно.

…но США могут прекратить помощь в любой момент

Судя по тексту договора, в документе нет никаких конкретных гарантий безопасности для Украины со стороны США, хотя Киев и европейские столицы долгое время добивались этого от Вашингтона.

Трамп критиковал подход Байдена и не хочет помогать Киеву так же, как его предшественник.

Вместо этого чиновники его администрации утверждают, что безопасность Украины будет гарантирована тем фактом, что США получат в этой стране экономические интересы, закрепленные ресурсной сделкой.

Но на практике это означает, что Украина так и не получила ясных гарантий от своего самого важного союзника.

Прибыли будут инвестированы в Украине?

Украинское правительство подчеркивает, что в течение первых десяти лет работы инвестиционного фонда прибыль будет полностью реинвестироваться в украинскую экономику — как в новые проекты, так и восстановление страны.

Потенциально это важный момент, поскольку он означает, что за первую десятилетку США не получат от сделки никакой существенной финансовой выгоды.

Этого положения, судя по всему, нет в тексте соглашения, подписанного в Вашингтоне, но оно может быть включено в дополнительные «технические» документы.

После первых 10 лет, по данным Киева, прибыли будут распределяться между партнерами в равных долях.

В четверг Белый дом заявил, что «это партнерство четко дает России понять, что США имеют собственные интересы [по украинскому вопросу] и последовательно поддерживают успешное развитие Украины».