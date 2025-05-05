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Трамп назвал страну, против которой готов применить военную силу

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Глава США Дональд Трамп заявил NBC News, что пока не рассматривает применение военной силы против Канады, однако с Гренландией "что-то может произойти", передает NUR.KZ.

В интервью телеканалу Трамп заявил, что не планирует применять военную силу против Канады, но все еще хочет видеть ее 51-м штатом. Он хочет обсудить этот вопрос с премьер-министром Канады Марком Карни. При этом о Гренландии он этого сказать не может:

"Что-то может произойти с Гренландией, я буду честным. Нам это нужно для национальной и международной безопасности. Я не вижу этого с Канадой. Я просто не вижу этого", - поделился Трамп.

На уточняющий вопрос журналиста Трамп заявил, что не исключает применение военной силы против Гренландии.

"Я не исключаю этого. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы позаботимся, и мы будем лелеять их, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп неоднократно поднимал тему присоединения Канады и Гренландии к США. Так, в декабре он опубликовал пост, в котором упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. После этого Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечалось, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств. Также Трамп во время встречи с генсеком НАТО заявил, что, по его мнению, США аннексируют Гренландию.

На фоне этого премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости. Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241942-tramp-nazval-stranu-protiv-kotoroy-gotov-primenit-voennuyu-silu/