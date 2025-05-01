Илон Маск намекнул, что уходит из администрации Трампа

Глава Департамента эффективности правительства миллиардер (DOGE) Илон Маск на последнем заседании кабмина США намекнул на свой уход, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

На заседании кабинета министров США в среду, 30 апреля, Маск заявил, что его федеральная инициатива по сокращению рабочей силы уже сэкономила 160 миллиардов долларов.

Генеральный директор "попрощался с кабинетом Трампа", сообщает телеканал.

"Для меня было честью работать с вашим невероятным кабинетом. Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, так что спасибо вам за все", - заявил Маск.

Трамп в ответ поблагодарил Маска, заявив, что "он многим пожертвовал и с ним обошлись несправедливо", намекая на акции протеста в США, во время которых вандалы поджигали машины и магазины Tesla.

"Ну, им нравится сжигать мои машины, и это не очень хорошо", - ответил Маск.

Тем не менее, по словам Трампа, "подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят" Маска.

"Весь этот зал может с уверенностью сказать, что вы действительно оказали огромную помощь. И вы знаете, вас приглашают остаться столько, сколько вы захотите", - заявил Трамп.

Секретари кабинета Трампа и другие присутствовавшие в зале люди зааплодировали в ответ на этот комментарий.

Ранее Трамп заявлял, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

Позже Маск и сам заявлял, что планирует больше времени уделять своему бизнесу, а не работе в правительстве.

Кроме того, СМИ писали о нескольких ссорах Маска с членами администрации Трампа. Так, ранее стало известно, что Илон Маск и главный торговый советник Трампа Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин. Маск выступал против введения высоких тарифов на импорт из Европы, а Наварро заявил, что "Маск заботится только о своих интересах". Позже Маск публично назвал Наварро идиотом.

До этого сообщалось, что Маск разругался с госсекретарем США Марко Рубио из-за кадровых сокращений. Трамп отреагировал на эту информацию, заявив, что у Рубио и Маска прекрасные отношения.