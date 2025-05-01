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Илон Маск намекнул, что уходит из администрации Трампа

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Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Глава Департамента эффективности правительства миллиардер (DOGE) Илон Маск на последнем заседании кабмина США намекнул на свой уход, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

На заседании кабинета министров США в среду, 30 апреля, Маск заявил, что его федеральная инициатива по сокращению рабочей силы уже сэкономила 160 миллиардов долларов.

Генеральный директор "попрощался с кабинетом Трампа", сообщает телеканал.

"Для меня было честью работать с вашим невероятным кабинетом. Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, так что спасибо вам за все", - заявил Маск.

Трамп в ответ поблагодарил Маска, заявив, что "он многим пожертвовал и с ним обошлись несправедливо", намекая на акции протеста в США, во время которых вандалы поджигали машины и магазины Tesla.

"Ну, им нравится сжигать мои машины, и это не очень хорошо", - ответил Маск.

Тем не менее, по словам Трампа, "подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят" Маска.

"Весь этот зал может с уверенностью сказать, что вы действительно оказали огромную помощь. И вы знаете, вас приглашают остаться столько, сколько вы захотите", - заявил Трамп.

Секретари кабинета Трампа и другие присутствовавшие в зале люди зааплодировали в ответ на этот комментарий.

Ранее Трамп заявлял, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

Позже Маск и сам заявлял, что планирует больше времени уделять своему бизнесу, а не работе в правительстве.

Кроме того, СМИ писали о нескольких ссорах Маска с членами администрации Трампа. Так, ранее стало известно, что Илон Маск и главный торговый советник Трампа Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин. Маск выступал против введения высоких тарифов на импорт из Европы, а Наварро заявил, что "Маск заботится только о своих интересах". Позже Маск публично назвал Наварро идиотом.

До этого сообщалось, что Маск разругался с госсекретарем США Марко Рубио из-за кадровых сокращений. Трамп отреагировал на эту информацию, заявив, что у Рубио и Маска прекрасные отношения.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241036-mask-nameknul-chto-uhodit-iz-administracii-trampa/