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Экономика США в первом квартале сократилась на 0,3%. Трамп винит в этом наследие Байдена

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Кадр из видео: whitehouse.gov

Валовой внутренний продукт США в первые три месяца этого года - два из которых пришлись на президентство Дональда Трампа - сократился в годовом исчислении на 0,3%. Таковы опубликованные в среду данные американского Бюро экономического анализа.

Дональд Трамп немедленно заявил, что его экономическая политика не имеет к этому спаду никакого отношения, потому что его импортные пошлины в первом квартале еще не вступили в силу. Дальше, уверяет Трамп, экономика пойдет в рост.

Некоторые экономисты согласны с Трампом в том, что оценивать влияние пошлин на рост ВВП США еще рано, но в то же время отмечают, что вклад в сокращение ВВП пошлины все же внесли: американские фирмы спешили ввезти побольше товаров до их вступления в силу, импорт подскочил на 41%, а он идет в минус к экономическому росту.

Рост потребительских расходов, по подсчетам Бюро экономического анализа, тоже замедлился, хотя и не ушел в минус, как ВВП: в первом квартале этого года он составил 1,8%, тогда как в последнем квартале 2024 года - 4%.

Американские биржевые индексы отреагировали на новости от Бюро экономического анализа новым снижением. Dow Jones через два часа после открытия торгов был примерно на 1% ниже, чем во вторник, NASDAQ - почти на 2%, S&P 500 - на полтора процента.

"Это все Байден"

"Это фондовый рынок Байдена, а не Трампа", - заявил на это Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Я принял пост только 20 января. Тарифы скоро начнут работать, и компании начинают переезжать в США в рекордных количествах, - продолжил Трамп. - Наша страна будет процветать, надо только избавиться от "навеса" Байдена. На это потребуется какое-то время, это никак не связано с тарифами, просто он оставил нам плохие показатели, но когда начнется бум, то это будет бум, какого еще не было. Наберитесь терпения!"

Пол Эшворт, главный экономист по Северной Америке в аналитической компании Capital Economics, считает, что показатели экономики США в первом квартале оказались не так плохи, как опасались экономисты.

Эшворт отмечает, что в первом квартале импорт в США подскочил на 41,3%, но теперь эта волна, похоже, откатывается назад. Многие фирмы-импортеры постарались ввезти как можно больше товара до вступления пошлин в силу, а теперь, возможно, начнут искать альтернативу в виде американских поставщиков - на что и рассчитывает Трамп.

Поэтому, как предполагает Пол Эшворт, падение объемов импорта может привести к тому, что в ближайшие месяцы ВВП США снова начнет расти.

Эту же мысль высказал советник Трампа по экономике Пит Наварро.

"С этими сегодняшними цифрами дело в том, что у нас был необычайный скачок импорта из-за того, что остальной мир старался завезти свои товары сюда, пока пошлины не вступили в силу", - сказал Наварро журналистам.

"В следующий раз этого не будет, и ситуация развернется", - уверен советник Трампа.

Заместительница редактора Би-би-си по экономике Даршини Дэвид отмечает, что показатели экономики США в первом квартале оказались все же хуже, чем ожидали экономисты.

"Отчасти в слабых показателях в первом квартале виноват скачок импорта […] но, с учетом слабого потребительского спроса, ясно видны признаки того, что ущерб, нанесенный экономическому росту, может оказаться долгосрочным", - рассуждает аналитик Би-би-си.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240973-ekonomika-ssha-v-pervom-kvartale-sokratilas-na-0-3-tramp-vinit-v-etom-nasledie-baydena/

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