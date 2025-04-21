WP: Илон Маск хочет покинуть работу в правительстве США

Глава DOGE, миллиардер Илон Маск хочет покинуть работу в американском правительстве, передает NUR.KZ со ссылкой на газету The Washington Post.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, статус Илона Маска как особого правительственного сотрудника истекает 30 мая этого года, и пока неизвестно, будет ли этот срок продлен.

"Маск хочет уйти, поскольку устал от потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых", - цитирует издание заявление источника.

При этом Маск не переживает за дальнейшую работу возглавляемого им сейчас DOGE, поскольку члены его команды уже закрепились "во многих федеральных агентствах".

Как заявил изданию высокопоставленный сотрудник Белого дома, DOGE добился исторических результатов, которые "говорят сами за себя".

Напомним, ранее в марте Трамп созвал министров и заявил, что решающее слово в вопросах кадровой политики имеют руководители федеральных агентств, а не глава DOGE Илон Маск.

Еще недавно Белый дом США в выпущенной судебной справке разъяснил роль Илона Маска в правительстве США - оказалось, миллиардер не имеет полномочий принимать правительственные решения.

Также ранее агентство CNN сообщало, что президент США Дональд Трамп сказал, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

Маск классифицируется как временный госслужащий, с ограничением в 130 дней на работу в Белом доме. Согласно этому обозначению, срок его полномочий закончится в конце мая.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт высказалась о распространившейся информации о возможном уходе Илона Маска с поста руководителя DOGE.

Позже президент США Дональд Трамп похвалил Илона Маска за работу Департамента государственной эффективности и Tesla.