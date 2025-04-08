Маск публично назвал советника Трампа по торговле идиотом

Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что Илон Маск является не производителем, а сборщиком электромобилей. Бизнесмен в ответ назвал его идиотом, передает NUR.KZ.

Видео с заявлением Питера Наварро появилось в соцсети Х.

По словам Наварро в этом видеоролике (отрывке эфира с телеканала CNBC), Маск - не производитель, а сборщик электромобилей, так как многие батареи для производимых на заводе Tesla машин закуплены в Японии и КНР, а электроника - на Тайване.

"Наварро просто идиот. То, что он говорит, - абсолютная неправда", - прокомментировал видео Илон Маск.

Позже Маск опубликовал еще один пост.

"У Tesla больше всего автомобилей американского производства. Наварро тупее мешка с кирпичами", - написал бизнесмен, отметив при этом аккаунт Наварро.

Напомним, вчера, 7 апреля, стало известно, что миллиардер Илон Маск и главный торговый советник Белого дома Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин. Миллиардер выступал против введения высоких тарифов на импорт из Европы, а Наварро заявил, что "Маск заботится только о своих интересах".

Напомним, 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Добавим, что министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

Также добавим, что в начале апреля президент США Дональд Трамп сказал, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.