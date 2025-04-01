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Трамп намекнул, что Маск оставит DOGE и вернется в бизнес

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Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Bloomberg/Getty Images

Президент США Дональд Трамп сказал, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

На сайте CNN сообщается, что, по словам Трампа, Илон Маск "в какой-то момент" вернется от государственных вопросов к своему бизнесу.

"Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется (туда - прим. ред.)", - сказал Трамп, и отметил, что "оставил бы его так долго, как только мог", так как Маск, по словам президента США, очень талантлив и умен.

Politico по этому поводу уточняет, что Маск классифицируется как временный госслужащий, с ограничением в 130 дней на работу в Белом доме. Согласно этому обозначению, срок его полномочий закончится в конце мая.

Вместе с тем Трамп сказал журналистам, что влияние DOGE (Department of Government Efficiency, Департамент эффективности правительства), возглавляемого сейчас Маском, сохранится - по мнению президента США, члены кабинета министров и руководители агентств многое вынесли из этого опыта.

"Наступит момент, когда секретари смогут выполнять эту работу", - заявил Трамп.

Напомним, ранее в марте Трамп созвал министров и заявил, что решающее слово в вопросах кадровой политики имеют руководители федеральных агентств, а не глава DOGE Илон Маск.

Еще недавно Белый дом США в выпущенной судебной справке разъяснил роль Илона Маска в правительстве США - оказалось, миллиардер не имеет полномочий принимать правительственные решения.

Также напомним, что Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В октябре прошлого года сообщалось, что Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.

В конце октября он также начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

А после победы в выборах Трамп заявил, что "великий Илон Маск" вместе с "американским патриотом Вивеком Рамасвами" возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE). Позже Рамасвами отказался от должности, сейчас DOGE возглавляет только Маск.

Позже стало известно, что Минфин США предоставил Илону Маску доступ к личной информации американцев, данным государственных банковских счетов и другой конфиденциальной информации. 14 генпрокуроров США подали в суд, чтобы ограничить доступ Илона Маска к этой информации.

В конце марта сообщалось, что окружной судья США временно заблокировала доступ DOGE Илона Маска к системам соцобеспечения, где хранятся персональные данные миллионов американцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232188-tramp-nameknul-chto-mask-ostavit-doge-i-vernetsya-v-biznes/