Группу казахстанцев депортировали из США
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Министерство внутренней безопасности США депортировало из страны граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.
Как сообщает телеканал, принять депортированных граждан согласился Узбекистан, он же полностью оплатил чартерный самолет для высылки мигрантов из Штатов.
По данным американского ведомства, в Узбекистан из США выслан 131 нелегальный мигрант, в их числе граждане Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
В материале телеканала отмечается, что подобная сделка о высылке мигрантов за счет страны, принимающей их, стала первой с момента вступления Трампа в должность. Администрация Трампа уже назвала это соглашение примером того, как другие страны должны взаимодействовать с США по вопросам иммиграции.
Соглашение является результатом многомесячного дипломатического взаимодействия между представителями Госдепа, Министерства внутренней безопасности, Белого дома и Совета национальной безопасности с их коллегами из Узбекистана, отмечают журналисты.
"Мы благодарим президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за его руководство в отправке рейса для возвращения 131 нелегального иммигранта в их родную страну.
Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы с Узбекистаном по укреплению нашей взаимной безопасности и поддержанию верховенства закона", — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Напомним, в конце января посольство РК в США обратилось к казахстанцам, находящимся в Соединенных Штатах, из-за ужесточения миграционной политики - в стране ужесточили миграционную политику для укрепления безопасности границ и сокращения нелегальной миграции.
Отмечалось, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечали в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.
Позже в МИДе прокомментировали, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241030-gruppu-kazahstancev-deportirovali-iz-ssha/