Трамп отреагировал на новости о крупной ссоре между госсекретарем США и Илоном Маском

Президент США Дональд Трамп отреагировал на появившиеся в СМИ новости о том, что госсекретарь США Марко Рубио разругался с главой DOGE Илоном Маском.

Информацию о ссоре опубликовала газета The New York Times.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, Рубио крайне недоволен претензиями Маска о сокращении госаппарата. По словам источников газеты, на заседании кабинета министров главе Госдепартамента пришлось "выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире".

"Вы "никого не уволили", - сказал господин Маск господину Рубио, а затем презрительно добавил, что, возможно, единственным уволенным оказался сотрудник Департамента эффективности правительства господина Маска", - говорится в материале газеты.

Рубио назвал эти слова Маска неправдой, заявив, что больше полутора тысяч сотрудников Госдепартамента, которые были досрочно отправлены на пенсию. Госсекретарь предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы затем "устроить шоу с увольнением".

Ни Рубио, Ни Маск статью не комментировали, однако сам Трамп высказался о слухах в своей соцсети Truth Social.

"У Илона и Марко прекрасные отношения. Любое заявление, кроме этого, является фейком!" — написал Трамп.

Помимо этого, Трамп комментировал новости и на брифинге в Белом доме, пишет CNN.

"Никакой ссоры не было, я там был. Илон отлично ладит с Марко, и они оба отлично справляются. Никакого столкновения", – заверил Трамп.

Напомним, ранее СМИ писали, что Трамп созвал министров, где заявил, что решающее слово в вопросах кадровой политики имеют руководители федеральных агентств, а не глава DOGE Илон Маск.

По словам Трампа, Маск может лишь давать рекомендации по кадровым вопросам главам ведомств, а финальные решения остаются за ними. При этом на этой встрече присутствовал и сам Илон Маск.

Добавим также, недавно Белый дом США в выпущенной судебной справке разъяснил роль Илона Маска в правительстве США - оказалось, миллиардер не имеет полномочий принимать правительственные решения.