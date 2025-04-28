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Путин объявил перемирие в войне с Украиной в дни 80-летия Победы

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Қазақ тілінде оқу
Владимир Путин
Владимир Путин. Кадр из видео: t.me/news_kremlin

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Кремля. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

Как сообщается в Telegram-канале Кремля, по решению Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы, с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, российская сторона объявляет перемирие.

"На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Путин объявил о прекращении огня в Украине до конца дня 20 апреля. Зеленский обещал ответить "зеркально". Позже Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало с 18.00 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу перед похоронами папы Римского Франциска в Ватикане. В Белом доме назвали разговор Зеленского и Трампа "очень продуктивным", а сам Зеленский назвал встречу символичной и, возможно, исторической, если стороны придут к соглашению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240160-putin-predlozhil-ukraine-vremennoe-peremirie/