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Зеленский и Трамп встретились перед похоронами папы Римского Франциска

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Ватикане
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Ватикане. Фото: unian.net

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу перед похоронами папы Римского Франциска в Ватикане.

Как сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, встреча двух президентом прошла перед похоронами папы Римского.

Ранее Зеленский заявлял, что готов встретиться с Трампом, пока оба лидера находятся в Италии, хотя Трамп ранее не сообщал журналистам, планирует ли он поговорить со своим украинским коллегой в Риме.

Издание отмечает, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский не встречались лицом к лицу с момента бурной встречи в Овальном кабинете в феврале, где американский лидер отчитал своего украинского коллегу за то, что тот не проявил должной благодарности за поддержку Америки в борьбе его страны с Россией.

РБК между тем пишет, что в Белом доме назвали разговор Зеленского и Трампа "очень продуктивным" и пообещали предоставить подробную информацию позже.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

На прошлой неделе Трамп и Зеленский высказались о сроках подписания сделки по редкоземельным металлам. Трамп тогда заявлял, что соглашение готово, а его подписание он ожидает уже на следующей неделе.

Позже президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Украина не подписала соглашение по редкоземельным металлам.

Сегодня утром Трамп заявил, что прибыл в Рим и назвал это удачным днем для переговоров и встреч с Россией и Украиной, заявив, что страны близки к соглашению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239617-zelenskiy-i-tramp-vstretilis-pered-pohoronami-papy-rimskogo-franciska/