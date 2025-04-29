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Украина ответила на предложение Путина о перемирии

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Флаг Украины
Флаг Украины. Фото: Halfpoint Images/Getty Images

Украина ответила на предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы. Президент Владимир Зеленский в своем обращении сделал соответствующие заявление, передает NUR.KZ.

Украинский лидер в своем Telegram-канале предложил немедленное 30-дневное перемирие.

Он заявил, что Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре на фоне разговоров о прекращении огня.

"И вот, опять очередная попытка манипуляции: по какой-то причине все должны ждать до 8 мая, прежде чем прекратить огонь, просто, чтобы обеспечить Путину тишину для его парада. Мы ценим человеческие жизни, а не парады. Вот почему мы считаем - и мир считает - что нет причин ждать до 8 мая. Прекращение огня не должно быть всего на несколько дней, чтобы потом вернуться к убийствам. Оно должно быть немедленным, полным и безоговорочным - по крайней мере на 30 дней, чтобы обеспечить его безопасность и гарантию", - заявил Зеленский.

Как считает президент Украины, это может стать основой, которая приведет к реальной дипломатии.

Глава украинского МИД Андрей Сибига в своем микроблоге в соцсети Х также заявил о необходимости 30-днвного перемирия.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада", - написал он.

По его словам, Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240277-ukraina-otvetila-na-predlozhenie-putina-o-peremirii/