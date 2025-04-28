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"Разочарование растет": США и Украина отреагировали на предложенное Путиным перемирие на 9 мая

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon for The Washington Post via Getty Images

Пресс-секретарь президента США заявила, что Трамп хочет полного прекращения огня, а не временного перемирия, о котором ранее объявил Владимир Путин. Свое мнение также высказал министр иностранных дел Украины.

Как сообщают "РИА Новости", президент США Дональд Трамп раздражен Москвой и Киевом, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

"У него растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, (президент РФ - ред.) Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент (Трамп - ред.) ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились", - сказала Левитт на брифинге.

В свою очередь, заявление Путина о временном перемирии прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте соцсети X.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь.

Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней - реально, а не просто для парада.

Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней", - написал Сибига.

Напомним, сегодня Кремль сообщил, что по решению Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы, с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, российская сторона объявляет перемирие.

До этого Путин объявил о прекращении огня в Украине до конца дня 20 апреля. Зеленский обещал ответить "зеркально". Позже Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало с 18.00 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу перед похоронами папы Римского Франциска в Ватикане. В Белом доме назвали разговор Зеленского и Трампа "очень продуктивным", а сам Зеленский назвал встречу символичной и, возможно, исторической, если стороны придут к соглашению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240211-razocharovanie-rastet-ssha-i-ukraina-otreagirovali-na-predlozhennoe-putinym-trehdnevnoe-peremirie/