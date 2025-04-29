"У нас все отлично": Трамп отреагировал на свои низкие рейтинги среди американцев

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social отреагировал на результаты опросов, опубликованных накануне в СМИ - в них отмечены его низкие рейтинги среди американцев, передает NUR.KZ.

Накануне в ряде американских СМИ были опубликованы результаты опросов, которые показали, что Трамп теряет поддержку американцев.

С приближением 100 дней президентства Дональда Трампа в США его рейтинги оказались очень низкими. Как сообщало ABC News, только 39% граждан одобряют то, как он справляется со своей работой. И этот показатель оказался самым низким для указанного периода среди всех американских президентов за последние 80 лет.

А CNN писал, что поддержка президента США Дональда Трампа с приближением 100 дней его второго срока уже ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет. Согласно проведенному опросу, рейтинг одобрения Трампа в 41% является самым низким среди всех новоизбранных президентов за 100 дней, начиная со времен Двайта Эйзенхауэра, включая первый срок самого Трампа.

"Опросы от Fake News, как и сами новости, фейковые! У нас все отлично, лучше, чем когда-либо прежде", - написал Дональд Трамп в своем посте.

Мы также писали, что на днях The New York Times и Siena College провели опрос среди американцев - большинство назвали политику Трампа "хаотичной" и "пугающей".

Также несколько авторитетных американских изданий провели опрос среди граждан США, чтобы выяснить, как они относятся к введенным Трампом пошлинам. Согласно его результатам, 64% американцев не одобряют усилия Трампа по повышению импортных пошлин, одобрение высказали лишь 34%.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые состоялись в ноябре прошлого года. Для Трампа это уже второй президентский срок. Впервые он занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

20 января, Дональд Трамп принес присягу президента США и начал свой четырехлетний срок главы Белого дома.