В Конгресс США внесли предложение об импичменте Трампа

Конгрессмен-демократ Шри Танедар в своих соцсетях сообщил, что представил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу, передает NUR.KZ.

Демократ Шри Танедар опубликовал в своем аккаунте в X видео, в котором сообщил, что внес предложение об импичменте Дональду Трампу.

"Я внес статьи об импичменте против президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не "борется за Америку". Он разрушает ее и ставит под угрозу нашу демократию", - написал Танедар.

Также на официальном сайте Танедара была опубликована более подробная информация о предложении. В своей статье он ссылается на "широкомасштабное злоупотребление властью", "вопиющие нарушения Конституции" и "акты тирании, которые подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона".

"Дональд Трамп неоднократно демонстрировал, что он не подходит для работы на посту президента и представляет собой явную и реальную опасность для конституции нашей страны и нашей демократии.

Его незаконные действия подорвали систему правосудия, нарушили разделение властей и поставили личную власть и личные интересы выше государственной службы. Мы не можем ждать, пока будет нанесен еще больший ущерб. Конгресс должен действовать", - сказано в статье демократа.

Резолюция включает семь статей импичмента, в которых излагается ряд нарушений, в том числе "введение экономически разрушительных тарифов" и "угроза военного вторжения в суверенные государства".

Кроме того, Танедар обвинил Трампа в создании незаконного офиса - Департамента эффективности правительства (DOGE) и незаконном предоставлении Илону Маску полномочий "в одностороннем порядке нарушать Конституцию".

Отметим, что в начале этого месяца член палаты представителей США от демократической партии, конгрессмен Эл Грин анонсировал подачу иска об импичменте главы Штатов Дональда Трамп.

До этого представитель Демократической партии США Кори Букер побил рекорд США, выступив в сенате с речью, которая продолжалась 25 часов и 4 минуты - во время своего выступления он раскритиковал действующего президента страны Дональда Трампа и его администрацию, в том числе по вопросам внешней политики страны.

Также весной этого года тысячи американцев вышли на акцию протеста против политики администрации Дональда Трампа и против действий его советника Илона Маска. Организаторы протестов "Руки прочь!" требовали "положить конец захвату власти миллиардерами".