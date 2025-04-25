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Встреча Путина и посланника Трампа завершена: о чем они договорились

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Стив Уиткофф и Владимир Путин
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Кадр из видео: t.me/news_kremlin

Сегодня в Москве прошла еще одна встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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О результатах переговоров журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Встреча в Кремле продлилась примерно три часа. Ушаков отметил, что у переговоров был "конструктивный и весьма полезный характер".

По его словам, речь шла в том числе о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Ушаков назвал "символичным" тот факт, что переговоры в Кремле состоялись в 80-ю годовщину встречи на Эльбе советских и американских войск.

"Эта встреча, как всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом.

В соответствии с договоренностями между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", — коротко проинформировал помощник главы РФ.

Между тем, как сообщают РИА Новости, пресс-секретарь Путина Песков подтвердил, что Уиткофф приезжает в Москву с посланиями Трампа к Путину и уезжает с посланиями для президента США от российского лидера.

Напомним, что Стив Уиткофф в этом месяце уже прилетал в Россию и встречался с Путиным. Их встреча состоялась около двух недель назад.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News заявил, что Россия готова заключить мирную сделку с Украиной.

До этого Путин дал понять, что готов вести двусторонние переговоры с Украиной по вопросу о взаимном отказе от ударов по гражданской инфраструктуре. Украинский лидер не стал отвечать на комментарии Путина, но заявил, что страна "готова к любому разговору", который будет гарантировать безопасность мирных жителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239491-vstrecha-putina-i-poslannika-trampa-zavershena-o-chem-oni-dogovorilis/