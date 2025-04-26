Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Напомним, что Стив Уиткофф в этом месяце уже прилетал в Россию и встречался с Путиным. Их встреча состоялась около двух недель назад.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News заявил, что Россия готова заключить мирную сделку с Украиной.

До этого Путин дал понять, что готов вести двусторонние переговоры с Украиной по вопросу о взаимном отказе от ударов по гражданской инфраструктуре. Украинский лидер не стал отвечать на комментарии Путина, но заявил, что страна "готова к любому разговору", который будет гарантировать безопасность мирных жителей.