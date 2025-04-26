Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Напомним, что Стив Уиткофф в этом месяце уже прилетал в Россию и встречался с Путиным. Их встреча состоялась около двух недель назад.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News заявил, что Россия готова заключить мирную сделку с Украиной.

До этого Путин дал понять, что готов вести двусторонние переговоры с Украиной по вопросу о взаимном отказе от ударов по гражданской инфраструктуре. Украинский лидер не стал отвечать на комментарии Путина, но заявил, что страна "готова к любому разговору", который будет гарантировать безопасность мирных жителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239674-putin-podtverdil-gotovnost-rossii-k-peregovoram-s-ukrainoy/