Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
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Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
Напомним, что Стив Уиткофф в этом месяце уже прилетал в Россию и встречался с Путиным. Их встреча состоялась около двух недель назад.
На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News заявил, что Россия готова заключить мирную сделку с Украиной.
До этого Путин дал понять, что готов вести двусторонние переговоры с Украиной по вопросу о взаимном отказе от ударов по гражданской инфраструктуре. Украинский лидер не стал отвечать на комментарии Путина, но заявил, что страна "готова к любому разговору", который будет гарантировать безопасность мирных жителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239674-putin-podtverdil-gotovnost-rossii-k-peregovoram-s-ukrainoy/