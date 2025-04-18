США ударили по нефтяному порту в Йемене: больше 30 человек погибли

США нанесли авиаудары по йеменскому нефтяному порту Рас Иса, расположенному в провинции Эль-Ходейда на побережье Красного моря. Сообщается о гибели порядка 20 человек.

Об ударе сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Американские силы предприняли действия, чтобы ликвидировать этот источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов и лишить их незаконных доходов, которые на протяжении более десяти лет финансировали усилия хуситов по террору во всем регионе", — говорится в заявлении CENTCOM.

В ведомстве заявили, что суда продолжали поставлять топливо через этот порт, несмотря на то что США объявили хуситов иностранной террористической организацией.

Кроме того, в сообщении говорится, что удар "не направлен на то, чтобы навредить народу Йемена, который справедливо хочет сбросить иго хуситов и жить мирно".

"Хуситы, их иранские хозяева и те, кто сознательно помогает и подстрекает их террористические действия, должны быть предупреждены о том, что мир не допустит незаконных поставок топлива и военных материалов террористической организации", - заключили в CENTCOM.

РБК пишет, что хуситы осудили удары, назвав их военным преступлением, и предупредили, что они не останутся безнаказанными.

По данным арабоязычных изданий, в результате удара порт Рас Иса загорелся.

Между тем, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление министерства здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Ходейде, в результате произошедшего погибло 33 человека, еще 80 получили ранения.

"По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США на нефтяном объекте Рас-Иса возросло до 33 человек, 80 ранены", - говорится в сообщении Минздрава.

Большинство погибших и раненых являлись работниками порта и сотрудниками портовых организаций.

Напомним, в январе Трамп подписал указ, запускающий процесс признания в стране террористическим движением йеменских хуситов "Ансар Алла".

В Белом доме заявляли, что с 2023 года хуситы при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции десятки раз обстреливали военные корабли США, подвергая опасности американских военных.

А в середине марта Трамп приказал начать масштабную операцию против хуситов, те в ответ атаковали американский авианосец.

Русская служба Би-би-си ранее сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

Отмечалось, что хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами. Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией.

В сентябре прошлого года хуситы подожгли огромный танкер у берегов Йемена. После началась операция, чтобы предотвратить разлив нефти.

В конце декабря прошлого года самолеты США и Ирана нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем движения хуситов.